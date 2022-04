Zeman navrhl senátorům jmenování Poledníka ústavním soudcem

Aktualizováno 15:33 — Autor: ČTK

Novým ústavním soudcem by se mohl stát brněnský advokát Petr Poledník. Žádost o souhlas s jeho jmenováním doručila prezidentská kancelář do Senátu na konci března. Upozornila na to dnes Česká televize (ČT). Ústavní soud je personálně oslabený po loňském odchodu soudkyně Kateřiny Šimáčkové k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.