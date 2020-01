Zeman považoval Kuberu za svého přítele, přijde mu na pohřeb

"Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji," uvedl Zeman podle Ovčáčka. Prezidentův mluvčí ČTK sdělil, že se Zeman zúčastní Kuberova pohřbu. Kancelář prezidenta republiky na svém oficiálním twitterovém účtu vyjádřila soustrast rodině.

“Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji,” uvedl prezident republiky Miloš Zeman. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 20, 2020

Kubera ještě před týdnem před novináři vyprávěl po schůzce tří nejvyšších ústavních činitelů na Hradě o svém i Zemanově zdraví. "Hrozně si pochvaloval, že jí hodně, on má fakt nízký tlak. Když dlouho sedí, tak se mu špatně vstává. Já mám zase vysoký, tak jsem mu říkal, že mu dám půlku tabletky, a bude to vyrovnané. Já si ji dělím, protože si dělám ordinátora sám, mně stačí půlka, jsem si řekl. Doktor to neví, pochopitelně," popisoval předseda Senátu. Lékařům, jak tehdy uvedl, se spíše vyhýbá. "Já k doktorům nechodím, protože vidíte, že jsem zdravý. Nechodit, nechodit je základ," řekl.

Ke smrti šéfa horní komory Parlamentu se vyjadřují i ministři, kteří oceňují jeho humor a názory. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) napsala na twitteru, že zprávu přijala s velkou lítostí. "I když jsme byli v některých tématech oponenti, vždy jsem si ho vážila pro jeho pevné názory a neutuchající smysl pro humor, kterým dokázal odlehčit i tu nejvypjatější situaci. Jaroušku, bude to tu bez tebe smutnější," uvedla.

Ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) zpráva otřásla. Upřímnou soustrast rodině a přátelům. Je mi to moc líto," uvedla. Jeho odchod zasáhl i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). "Budu na něj vždy vzpomínat jako na energického, upřímného a veselého člověka," napsal. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byl Kubera plný elánu a dobré nálady. "Odešel politik, kterého jsme si mohli vážit, i když jsme s ním třeba nesouhlasili," poznamenal.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) si Kuberu pamatuje z působení v Občanském hnutí, odkud si na něho vzpomíná jako na veselého a energického člověka s výbornými nápady. "Už tehdy se s ním velmi dobře spolupracovalo, dnes je to pro mě hlavně velký šok, ať už jsme stáli jinde v politice, byl velký přiklad v tom, jak dokázal držet léta důvěru lidí," řekl novinářům.

Podle šéfa slovenské Sněmovny Andreje Danka Česko ztratilo významného politika. "Jaroslav byl mým přítelem a člověkem, který mě v mnohém motivoval," uvedl v prohlášení, které ČTK poskytl tiskový odbor slovenské Sněmovny.

Podle bývalého předsedy Senátu Přemysla Sobotky (ODS) odešel "malý velký muž", osobní i politický kamarád a rodinný přítel. Označil ho za opravdového pragmatika a velkého workoholika. "Bude mi moc chybět nejen v politice, ale i na tenise nebo lyžích, prostě v životě," poznamenal.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý považuje úmrtí Kubery za velkou ztrátu pro českou politiku, ale i pro české podnikatele. "Jaroslav Kubera české firmy dlouhodobě podporoval, ať již na domácí půdě, nebo v zahraničí," uvedl v prohlášení.

Plzeňský primátor a místopředseda ODS Martin Baxa nechal na radnici vyvěsit v souvislosti s Kuberovým úmrtím černý prapor.