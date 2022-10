Zeman se na okraj summitu setkal na Pražském hradě s Orbánem

Ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák již dříve uvedl, že se Zeman bude chtít s Orbánem v rámci dnešního zasedání Evropského politického společenství (EPC) rozloučit před koncem svého mandátu. Naposledy se s ním sešel loni v září nedlouho před svou dlouhodobou hospitalizací.

S Vučičem měl český prezident mluvit například o zřízení Českého domu v Bělehradě. Za jeho obnovení se přimlouval Zeman opakovaně, s Vučičem o něm mluvil například při své návštěvě v Srbsku 2019. Původní Český dům v Bělehradě v 60. letech zkonfiskovala Jugoslávie. Jeho stavbu zaplatila ve dvacátých letech 20. století česká krajanská komunita. Pokud by se obnovení podařilo do konce Zemanova volebního období dokončit, prezident by jej rád osobně v Bělehradě otevřel.

Zeman dnes v rámci EPC promluví před jeho účastníky na počátku společné večeře.

Funkční období současné české hlavy státu končí příští rok v březnu.