Zeman se považuje za kacíře klimatických změn. Zkritizoval obnovitelné zdroje

Zeman dodal, že by si také nepřál, aby se v unii prosadilo tzv. zelené bankovnictví. "To znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie," uvedl. V otázkách klimatické změny je podle Zemana nutné, aby lidé nezůstávali "v bublinách svých názorů". "Ale abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných," uvedl.

Prezident uvedl, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období. "Uvádí se, že před několika miliony let dokonce byla průměrná teplota na zeměkouli o tři stupně vyšší, než je dnes. Nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je lidská činnost, a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy," konstatoval.

Ilustrovat by se podle něj tyto úvahy daly na případu Grónska. "Před tisíci lety bylo bohatým ostrovem s pastvinami, stády dobytka, čtrnácti farnostmi. Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli, dílem hlady a dílem zimou," uvedl. Klimatičtí "proroci" přitom podle něj argumentují naivními, idealistickými i velmi přízemními důsledky změn klimatu.

Zeman doufá, že diskuse v Evropské unii nedospěje k tomu, že se v ní objeví tzv. zelené bankovnictví, které upřednostní ekologická hlediska před ekonomickými. "EU produkuje devět procent světových emisí, těch 91 procent jsou země jako USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie. Mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z EU by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel," uvedl.

Prezident se dotkl i studentských stávek za klima, které se po vzoru ze světa konaly o některých pátcích i v České republice. "Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili," řekl Zeman.

V poselství se Zeman vrátil i ke své kritice tzv. solárních baronů a podpory obnovitelných zdrojů energie. "Jestliže jsme vystaveni tlaku na to, abychom podíl obnovitelných zdrojů zvýšili, musíme si uvědomit, že jsou to zdroje nestabilní. Protože slunce někdy svítí, někdy nesvítí, vítr někdy fouká, někdy nefouká," řekl.