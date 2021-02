Zeman: Ti, kdo se nechtějí očkovat, jsou "lehce dementní". Blatného odepsal

"A já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. A v tomto okamžiku pandemie skončí," řekl dnes Zeman televizi CNN Prima News.

Zeman v souvislosti s obavami lidí z vakcíny vyzval k důvěře odborníkům. "Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou," řekl.

Zeman také poukázal na to, že nejde o první případ očkování. Připomněl například tuberkulózu, černý kašel nebo neštovice. Na tyto nemoci očkování zabralo, a to je podle něj důvod očekávat, že zabere i nyní.

K přísnějším opatřením, která v pátek přijala vláda, například k omezení pohybu lidí, Zeman podotkl, že se celou dobu zastával zpřísnění těchto opatření, i když ví, že se tím nestane populárním. Chápe podnikatele, kteří nelibě nesou, že jsou jejich podniky uzavřeny.

Je však podle něj potřeba si uvědomit, že je před námi horizont maximálně šesti měsíců. "Pokud samozřejmě bude dostatek vakcín. A těch šest měsíců se dá přežít," dodal. Například uzavření škol třeba na několik měsíců pokládá za rozumné i když nepříjemné opatření.

Zeman: Vakcína Sputnik by mohla dorazit v nejbližší době

Ruská vakcína Sputnik, o níž český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to dnes s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Andrejem Babišem.

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. "Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace," řekl Zeman.

Uvedl také, že by se nechal Sputnikem naočkovat, protože má stejně jako vakcína Pfizer/BioNTech 92procentní účinnost. Zeman se však již naočkovat nechal. Obdržel dvě dávky právě Pfizer/BioNTech.

V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle jeho slov neměl být líný a certifikaci provést.

Zeman řekl, že se s Babišem dohodli na tomto postupu. "Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem a koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obviňovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi," řekl Zeman.

Zeman Blatného odepsal

Zemanovi je líto ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Zeman to dnes řekl televizi CNN Prima News.

"Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený," odpověděl prezident na dotaz, zda by měl Blatný skončit. Dodal však, že změna ve vládě je v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl, že pokud mu premiér nějaký návrh změn ve vládě předloží, pak mu bez váhání rád vyhoví.

Babiš v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit ministři zdravotnictví Blatný a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD.

"Mně je ho líto. Já už jsem mu to říkal, říkal jsem při jeho jmenování, že přichází z parku do džungle a ta džungle ho sežrala," řekl Zeman na adresu Blatného. Dodal, že by bylo sprosté se Blatnému posmívat. "Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření," uvedl. "Takže soucit, poděkování za vykonanou práci. Ale na druhé straně vidět k smrti vyčerpaného člověka, je smutné. A kdyby si odpočinul, možná, že by to bylo k dobrému," míní Zeman. "Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený," dodal.