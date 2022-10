Zeman ve volbách nevolil nikoho z vládnoucí pětikoalice, vládu by někdy odvolal

Řekl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. Na setkání s prezidentem dnes do Děčína dorazily stovky lidí. Do venkovního koncertního areálu Rogalo přišli většinou senioři.

"Přiznávám se, že já jsem vládní strany také nevolil, a je to poprvé, co to říkám. Ale respektuji výsledky voleb a respektuji právo většiny sestavit vládu," řekl Zeman. Podle něj mohou lidé vyjádřit nesouhlas s vládou peticí a demonstracemi. "Ústava České republiky dává občanům právo na občanskou neposlušnost," uvedl Zeman. "Občanská neposlušnost znamená buď účast na demonstracích, případně na stávkách," podotkl prezident s tím, že je demokratické občanskou neposlušnost projevovat.

Jeden z dotazů se týkal odvolání současné vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Piráti se STAN. Zeman uvedl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. "Ani nevíte, jakou bych měl někdy chuť udělat to, co navrhujete, ale porušil bych zákon," sdělil prezident.

Účastníci protestu minulý týden úředníkům na Pražském hradě předali petici adresovanou prezidentovi s výzvou, aby vládu odvolal. Akci pořádalo uskupení Česko na prvním místě v čele s Ladislavem Vrábelem, který podle informací v médiích čelí řadě exekucí. Pořadatelé uvedli, že výzvu Zemanovi podepsalo přes 30.000 lidí. Podle ústavních právníků ale prezident nemá pravomoc kabinet odvolat jen na základě vlastního rozhodnutí.

Při dnešním setkání v Děčíně Zeman poděkoval těm, kteří ho volili dvakrát po sobě za prezidenta. Na konec setkání, které se obešlo bez větších narušení, se prezident podepsal do pamětní knihy města.

Ještě před setkáním s veřejností se Zeman sešel s děčínským primátorem Jiřím Andělem (ANO) a dalšími členy vedení města. Mezi silnicí a chodníkem před budovou magistrátu byla připravena provizorní asfaltová nájezdová rampa přímo pro prezidenta, který od dubna 2021 používá vozík. Zeman počin města komentoval slovy "velice originální".

V úterý program pokračuje návštěvou děčínské společnosti Chemotex, pak se prezident přesune do Lukavce na Litoměřicku, který získal titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2022. I v Lukavci má na programu setkání s občany.

Sever Čech navštívil prezident naposledy v červnu 2018. Zastavil se tehdy v místech, v nichž získal v prezidentských volbách největší podporu. Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2018, další se konají v polovině ledna 2023.

Prezident po loňské hospitalizaci omezil svůj program. V poslední době ale počet akcí, kterých se účastní, začal stoupat. Minulý týden ve čtvrtek však dvě plánované akce zrušil. Jeho kancelář to ve středu bez bližších podrobností vysvětlila technickými důvody.