Poprvé vyjel Baltic express. Cestující dopraví až k Baltskému moři v Polsku

"Zajištění kvalitního vlakového spojení České republiky s našimi sousedy je jednou z našich důležitých priorit. Nová česko-polská vlaková linka, jejíž provoz dnes začíná, propojuje Prahu a východní Čechy se západní částí Polska, mnoha velkými městy a milionovými aglomeracemi. Otevírají se nám tak další možnosti pro posílení turistického ruchu i hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Polskem," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle generálního ředitele ČD Michala Krapince nabídnou Baltic expressy bezkonkurečně rychlé a pohodlné cestování do Polska. "Vlakem to z Prahy do Wrocławi zvládnete za necelé 4 hodiny, což znamená nejrychlejší spojení vlakem v historii. A na pláži v populárních Sopotech budete za zhruba 8 a půl hodiny. A to vše bez únavy z řízení, stresu z kolon nebo zdlouhavého hledání, kde po náročné cestě autem zaparkovat," sdělil.

Vlaky odjíždějí z pražského hlavního nádraží každý den v 6:51, 10:51, 14:50 a 18:51, informoval dopravce v tiskové zprávě. V Česku staví v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. V Polsku pokračují přes Kladsko, Wrocław, Poznaň a Bydhošť do Gdaňsku, Sopot a Gdyně.

Na území České republiky vlaky tvoří celkem 4 vozy, včetně jednoho vozu první třídy. Na palubě bude na území České republiky k dispozici občerstvení ve formě palubního minibaru. Další vozy, včetně jídelního vozu, budou přidávány ve Wrocławi a budou z vozby dopravce PKP Intercity. Vlaky cestujícím nabídnou také např. palubní Wi-Fi síť nebo možnost dobíjet cestovní elektroniku.

Ke změnám dochází se zavedením nového jízdního řádu i v regionální železniční dopravě, a to na základě požadavku jednotlivých krajských úřadů, respektive krajských koordinátorů dopravy, v souvislosti s dodávkami nových vozidel a s modernizací železničních tratí.

Nově se lidé svezou novými elektricko-bateriovými RegioPantery na nové přímé lince z Ostravy přes Studénku a Kopřivnici do Veřovic, elektrickými vlaky z Brna až do Zastávky u Brna nebo novými RegioFoxy mezi Táborem, Milevskem, Pískem a Strakonicemi. Rozšíří se také provoz spěšných vlaků zajišťovaných zcela novými jednotkami RegioPanter na trati z Prahy přes Kolín do Kutné Hory v rámci Pražské integrované dopravy.

ČD také zajistí "náhradní dopravu" během oprav silničního mostu přes řeku v Ústí nad Labem. Po dvaceti letech také začnou zastavovat regionální vlaky ve stanici Holubice na trati mezi Brnem a Vyškovem. Firma chce pokračovat v modernizaci vozidlového parku. Přehled všech změn najdou lidé na webu Českých drah.