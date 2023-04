Pravidla, na kterých funguje EU, jsou čím dál složitější. Někdy je problém se v nich vyznat, řekl Vystrčil

Podle Vystrčila je důležité, aby si země EU předávaly zkušenosti a aby ti, jejichž demokracie je stabilnější a vyspělejší, ukazovali cestu těm, kteří ji teprve tvoří. Při takové výměně zkušeností potom vznikají pravidla, na kterých funguje EU. Ta se pořád rozšiřují a podle Vystrčila to není vždy bez chyb. "Jsou čím dál složitější, někdy máme i my problém se v nich vyznat. Jak se potom v těch pravidlech mají vyznat ti, co chtějí do EU vstoupit?" tázal se.

Obtížná pravidla a nepřehledný systém podle něj zatěžuje ty, kteří chtějí rozšířit demokratické společenství. Vyzval tedy k větší pomoci kandidátským zemím. "Nesoustřeďme se pouze na pravidla, ale také na principy, protože principy a hodnoty jsou základ toho, co tvoří základ evropské civilizace a naší demokracie," poznamenal Vystrčil.

EU by podle šéfa horní komory Parlamentu měla být odvážnější. V době ruské agrese vůči Ukrajině a stále doznívající koronavirové pandemie je v těžké situaci. "Je pro nás velmi obtížné často v našich zemích dosáhnout toho, aby lidé nadále podporovali svobodné a demokratické uspořádání, aby nepodléhali různému vábení laciných energií, potravin, laciného života," uvedl. "Všichni obchodníci s deštěm, co nabízejí něco mnohem lacinějšího, svůdnějšího, něco, co je možné získat bez práce, tak si to jednou všechno draze nechají zaplatit," dodal Vystrčil.

Evropská prosperita vzešla z globálního obchodování, spolupráce a tvrdé práci, míní. "Ale myslím, že je čas si přiznat, že naši prosperitu a kvalitu života máme také proto, že jsme žili a žijeme na dluh," uvedl. Mimo jiné EU prohlubovala svoji strategickou závislost na autoritářských a totalitních režimech, od čehož je podle Vystrčila nutné se oprostit, ač to nebude bezbolestné. Vyzval proto ke spolupráci v rámci EU, ale i s všemi dalšími podobně smýšlejícími zeměmi.