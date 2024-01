Proč končí Vohralíková? Prezident Pavel se vyjádřil k diskutované personální změně

"To, co se děje, je civilizovaná, profesionální výměna na funkci vedoucího kanceláře. Odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními nebo jinými otřesy," řekl Pavel v rozhovoru pro Český rozhlas-Radiožurnál. "Není v tom nic, co by mělo vyvolávat jakékoli spekulace," dodal.

Vohralíková podle prezidenta odvedla kus práce během konsolidačního období po konci jeho předchůdce Miloše Zemana a jeho vlastním nástupu do úřadu.

Pavel minulý týden souhlasil s uvolněním kancléřky z funkce. Důvody odchodu jsou osobní, uvádí se v oficiální tiskové zprávě. Vohralíková sdělila, že šlo o nejlepší možnou pracovní zkušenost.

"Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům," uvedla končící vedoucí prezidentské kanceláře.

Podle prezidenta Pavla odvedla kancléřka skvělou práci v těžké době na začátku prezidentského mandátu. "Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu. Patří jí za to mé velké poděkování," prohlásil Pavel, který s ní chce zůstat v kontaktu.

Vohralíkovou nahradí nynější výkonný ředitel Aspen Institutu Milan Vašina, který dříve působil ve vedoucích pozicích u firmy T-Mobile. "Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii. Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání od dnešního dne tak, aby vše proběhlo hladce a správně," řekl nový kancléř.

Působení někdejší vedoucí Kanceláře Senátu Vohralíkové na Pražském hradě skončí k 15. únoru. Za necelý rok Pavlova mandátu nejde o první personální změnu. Již dříve skončila například původní mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.