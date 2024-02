Proč se ANO těší v Česku takové popularitě? Havlíček prozradil, komu "krade" voliče

Podle něj by desetina tehdejších voličů současného vládního subjektu Spolu dnes preferovala ANO. Havlíček odmítl tvrzení, že by ANO cílilo na voliče SPD nebo lovilo v "hnědých vodách".

Podle volebního modelu agentury STEM by v lednu volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Na druhém místě by byla ODS s 13,2 procenty a třetí by byli Piráti s 11,3 procenty.

Do Sněmovny by se dostala také opoziční hnutí SPD s deseti procenty hlasů a STAN by měl podporu sedmi procent.

Hnutí TOP 09 by se nacházelo těsně pod pětiprocentním prahem potřebným pro vstup do dolní komory. Výsledky průzkumu byly zveřejněny televizí CNN Prima News.

Oproti poslednímu volebnímu modelu z listopadu 2022 si ANO polepšilo o dvě desetiny procentního bodu. ODS se vrátila na druhé místo s přibližně 1,5 procentního bodu zlepšeným výsledkem.

"ANO je dominantním hráčem, zastupuje třetinu populace a získává podporu ze všech politických směrů," zdůraznil Havlíček. Podle interních průzkumů získalo ANO nejvíce voličů od Spolu. "Deset procent voličů Spolu by dnes přešlo k ANO, zatímco od SPD je to výrazně méně," dodal.

Pro ANO je důležité, že se snaží prosazovat svůj program. "Nepředstírám, že se nesnažíme získat umírněnou část voličů SPD. Rozhodně však nemáme za cíl získávat voliče v 'hnědých vodách', spíše směřujeme k 'modrým vodám'," uvedl.