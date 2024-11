Volby by vyhrálo hnutí ANO. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé a komunisté

Na druhém místě by skončila Občanská demokratická strana (ODS) s 12 % hlasů a za ní by následovalo hnutí STAN s podporou 11 % voličů. Celkem by se do Sněmovny probojovalo sedm stran, přičemž poprvé by se do ní dostala i strana Motoristů.

Dalšími stranami, které by překročily pětiprocentní hranici, by byli Piráti se ziskem 6,5 %, Motoristé s podporou 6 %, a s těsným výsledkem 5 % i Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a hnutí SPD.

Zpráva Medianu upozorňuje, že podpora Pirátů a SPD oproti předchozím měsícům klesá. Piráti tak zažili propad preferencí z původních 20 % na nynějších 13,5 %, zatímco obě uskupení si oproti září pohoršila o dvě procenta.

Výrazný úspěch zaznamenali Motoristé, kteří poprvé překročili pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, stejně jako komunisté, kteří se tak po delší době dostávají zpět do parlamentních vod.

Vládní strany, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, by v součtu získaly 30,5 % hlasů, což by jim ve Sněmovně vyneslo 57 křesel – samostatně by tak nemohly dosáhnout parlamentní většiny bez předvolební koalice.

Přepočítáno na mandáty by ANO dosáhlo na 85 poslaneckých křesel, čímž by si zajistilo zásadní převahu. ODS by získala 30 poslanců, STAN by měl 27 poslanců. Piráti a Motoristé by obsadili 16 křesel, zatímco KSČM a SPD by získaly po 13 poslancích.

Při současném rozložení by teoretickou většinu ve Sněmovně mohlo vytvořit spojenectví ANO s ODS nebo alternativně ANO se STAN a těsnou většinou 101 poslanců s další podporou Pirátů nebo Motoristů.

Podle Medianu vzrostla také ochota voličů účastnit se voleb. Zatímco v září byla účast nižší, v říjnu by se k volbám chystalo 59,5 % oprávněných voličů.