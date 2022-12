Řidiče opět trápila ledovka, situace byla dnes o poznání klidnější

Řeky odvodňující Šumavu, Český les a Brdy proto mohou dnes od večera do neděle překročit první až druhý povodňový stupeň.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na zvýšení hladiny řek se týká většiny Plzeňského a Jihočeského kraje a také Příbramska a Hořovicka ve středních Čechách. "Teploty trvale nad bodem mrazu a dešťové srážky způsobí tání sněhové pokrývky ve všech polohách. V důsledku toho očekáváme vzestupy hladin toků v povodí Lužnice a zejména pak toků odvodňujících Šumavu, Český les a Brdy," uvedli dnes meteorologové. Dnes se slabá ledovka může ještě objevit na západě a jihu Moravy, na severu Moravy se bude tvořit také v noci a během pátečního rána.

Kvůli ledovce je stále na Děčínsku zavřená cesta z Růžové do Srbské Kamenice, z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova. Silničáři by je ale během dneška měli pro dopravu otevřít. Kvůli popadaným stromům se nedá projet po cestě z obce Loučky k hranici děčínského okresu.

Ledovka byla v Teplicích, na silnici I/13 u Pernštejna na Chomutovsku a v jiných částech regionu. Na silnici I/13 u Libouchce na Ústecku zasahují hasiči kvůli pádu zledovatělých stromů do cesty. Zpoždění kvůli namrzlým cestám měly v brzkých ranních hodinách v Ústeckém kraji některé linky městské hromadné dopravy.

Situace už se zlepšila i v Libereckém kraji, kde je rovněž nad nulou. Třítisícový Rychnov u Jablonce nad Nisou i sousední obec Rádlo dnes odvolaly kalamitní stav vyhlášený ve středu kvůli ledovce. Téměř všechny vozovky se podařilo uvést do sjízdného stavu. Zavřené ještě jsou komunikace Hřebenovka a Pelíkovická, které silničáři jen projíždějí pluhem. Zledovatělá vrstva sněhu je místy na silnicích třetí třídy na Českolipsku a také na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku.

V Pardubickém kraji uzavřeli ráno silničáři kvůli ledovce úsek mezi Moravskou Třebovou a obcí Rozstání na Svitavsku a také silnici II/366 u Zadního Arnoštova, který je částí Jevíčka. Ze stejného důvodu zavřeli i silnici III/4932 přes takzvaný Barák mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Na Vysočině byla ledovka hlášená mezi obcemi Kuroslepy a Mohelno na Třebíčsku. Hrozila rovněž na Jičínsku a Rychnovsku, silnice namrzaly i na Blanensku a na hranici se Zlínským krajem nebo v okolí Lanškrouna.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice ale v tomto úseku bývá pro těžká vozidla uzavřena každou zimu.

Ráno se stalo také několik dopravních nehod, obešly se bez vážnějších následků. V Klášterci nad Ohří se srazily dva osobní automobily, u Mostu se srazilo auto se zvěří.