Schodek státního rozpočtu se oproti květnu snížil

O nadcházejícím víkendu uplynou čtyři měsíce od nástupu Petra Pavla do funkce prezidenta republiky, ovšem až nyní se zdá být aktuální otázka stěhování páru do areálu Pražského hradu. Vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková prozradila, jaký je harmonogram přesunu do Lumbeho vily.