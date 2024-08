Sebevrah přežil pád ze sedmého patra bytovky. Na chodníku čekal na záchranku

Celý týden čekali čeští sportovní fanoušci na první medaile z letošních Letních olympijských her v Paříži a konečně se dočkali. Nejprve se o senzační bronz postaral tým českých kordistů, aby pak za pár hodin na to zlato získal tenisový smíšený pár Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč. Ti se stali olympijskými medailisty poté, co po hodině a osmnácti minutách hry porazili ve finále čínský pár Čang Č'-čen, Wang Sin-jü 6:2, 5:7, 10:8.