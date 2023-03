Seznam rušených pošt má opodstatnění. Česko má nejvíc poboček na obyvatele z okolních zemí

Česká republika - Česká pošta

Státní podnik Česká pošta (ČP) byl založen 1. ledna 1993 rozdělením Správy pošt a telekomunikací Praha na Českou poštu a České telekomunikace (SPT Telecom). Předmětem činnosti je tuzemský a mezinárodní poštovní provoz a poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy. ČP plní takzvanou poštovní povinnost, musí tedy zajistit dostupnost všech základních služeb na celém území České republiky. Za poskytování univerzální služby má pošta nárok na kompenzaci od státu.

Pošta již dříve zahájila některé transformační kroky. Mimo jiné začala převádět těžkou nákladní dopravu na externí firmy, rozjela specializovanou síť výdejen balíkových zásilek Balíkovna.

Společnost zaměstnává zhruba 25.000 lidí. To je necelých 240 zaměstnanců na 100.000 obyvatel. Má 3200 poboček, což je 30 na 100.000 obyvatel. Po zrušení 300 by to bylo 27,5 pobočky na 100.000 obyvatel. Počet zaměstnanců na 100.000 obyvatel při chystaném propuštění 1600 lidí klesne na 222.

V posledních letech ČP hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun (24,8 milionu eur). V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Za loňský rok už ztráta dosahuje 1,5 miliardy korun.

Stát za objednávané základní služby společnosti hradí čistou ztrátu, maximálně 1,5 miliardy korun.

Německo - Deutsche Post DHL

Německá poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL vznikla na základech státní ztrátové společnosti Deutsche Bundespost, která byla založena v roce 1950. Společnost byla v roce 1995 částečně zprivatizována a přejmenována na Deutsche Post a po pohlcení skupiny DHL je nyní globální společností kótovanou na burze a světovou jedničkou na trhu s poštovními službami a v logistice.

Deutsche Post působí po celém světě a globálně zaměstnává kolem 590.000 lidí ve 220 zemích a oblastech světa. V samotném Německu zaměstnává podle svých internetových stránek kolem 200.000 lidí, což je 240 zaměstnanců na 100.000 obyvatel.

V Německu má 25.500 poboček, tedy 21 na 100.000 obyvatel.

Deutsche Post je přední evropskou poštovní a balíkovou společností, ale hlavní podíl na zisku už mají jiné aktivity než tradiční poštovní služby v Německu, jako jsou balíkové služby, nákladní doprava nebo služby v logistice a elektronickém obchodování. Tržby skupiny činily předloni 81 miliard eur. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) činil za celou skupinu 8,4 miliardy eur, samotná pošta měla EBIT 1,3 miliardy eur, zbytek šel za DHL.

Polsko - Poczta Polska

Státní Polská pošta poskytuje poštovní, kurýrní, bankovní, pojišťovací a logistické služby. Polská pošta je povinna umožnit všem občanům Polska využívat všech základních poštovních služeb (a to i tam, kde jsou tyto služby ztrátové).

Dvěma velkými dceřinými společnostmi jsou Poštovní banka a Poštovní vzájemná pojišťovna.

V současné podobě, tedy jako akciová společnost ve vlastnictví státu, funguje od roku 2009.

Zaměstnává více než 67.000 lidí (176 na 100.000 obyvatel) a ještě do loňska byla největším zaměstnavatelem v zemi. Má celkem 7600 poboček (20 na 100.000 obyvatel).

Tržby pošty předloni činily 1,4 miliardy euro, v roce 2021 se vymanila ze ztráty a zisk činil 58 milionů euro.

Rakousko - Österreichische Post

Společnost vznikla v roce 1999 jako nástupce obchodních jednotek bývalé rakouské poštovní a telegrafní správy. Stát ve společnosti ovládá přes státní holdingovou společnost ÖBAG více než 52 procent akcií.

V Rakousku má přes 1700 obslužných míst (19 na 100.000 obyvatel) a poskytuje komplexní škálu poštovních služeb, ať už v přepravě balíků či doručování adresných a neadresných zásilek a tiskovin. Působí kromě Rakouska na deseti evropských trzích, převážně na Balkáně a v Turecku, kde doručuje hlavně balíky a neadresné zásilky.

K loňskému roku zaměstnávala 27.132 zaměstnanců (asi 300 na 100.000 obyvatel). V tom jsou započítáni i zaměstnanci v zahraničí.

Tržby společnosti činily loni 2,5 miliardy eur, zisk před úroky a zdaněním (EBIT) byl 188 milionů eur.

Slovensko - Slovenská pošta

Vznikla v roce 1993 rozdělením Správy pošt a telekomunikací na státní podnik Slovenská pošta, Slovenské telekomunikace a Poštovní novinovou službu. Od roku 2004 je akciovou společností ve stoprocentním držení státu. Sídlo má od roku 1996 v Banské Bystrici. Hospodaří bez dotací státu.

Poskytuje klasické poštovní služby a platební služby.

Podle výroční zprávy za rok 2021 provozovala 1426 poštovních poboček, což je 26 na 100.000 obyvatel.

Zaměstnává na 12.000 lidí, což je asi 220 zaměstnanců na 100.000 obyvatel.