Síkela slibuje obcím, že zákon k uložištím radioaktivního odpadu rozšíří jejich práva

Problém dovozu fosilních paliv z Ruska do Česka by měl být definitivně vyřešen v roce 2024. Pro letošní zimu má Česko plynu dostatek a v současnosti řeší nákupy pro příští rok. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).