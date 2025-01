Šimpanz Dingo ze safari ve Dvoře Králové uhynul. Na vině jsou zřejmě slavící lidé

Pitva uhynulého zvířete podle představitelů parku prokázala, že příčinou smrti bylo vážné zranění vnitřních orgánů. "K traumatu pravděpodobně došlo v důsledku pádu nebo potyčky ve skupině. Prvních změn si chovatelé povšimli ráno 1. ledna, Dinga záhy oddělili a na včerejší ráno plánovali jeho vyšetření," uvedla zoologická zahrada v sobotu na facebooku.

"Dá se předpokládat, že k pádu z parkosu či vzniku potyčky mezi členy skupiny došlo v důsledku leknutí a rozrušení, které způsobil hluk rachejtlí během silvestrovské noci. Obyvatelé Dvora Králové jich zažili ten večer nespočet. Jedna z nich se nejspíš stala osudnou Dingovi," sdělili chovatelé.

Na sociální síti zveřejnili výzvu adresovanou lidem, aby příště při použití zábavní pyrotechniky mysleli na to, že její odpálení může způsobit velké neštěstí. "Zábava jedněch by nikdy neměla způsobit utrpení druhých," dodali.

Dingo se narodil počátkem 70. let v Africe. Podle chovatelů se navzdory vysokému věku těšil dobrému zdraví. Jedinou komplikací v posledních letech života byly problémy s očima. Do Dvora Králové dorazil šimpanz na začátku 80. let z cirkusu. Stal se otcem čtyř mláďat. Chovatelé ho popisovali jako výjimečně klidné a vlídné zvíře.