Balaš je zástupcům základních a středních škol neznámý

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se obává, že Balaš nemá velké znalosti o regionálním školství. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce budou důležité jeho manažerské schopnosti.

Gazdík předminulý víkend oznámil, že k 30. červnu rezignuje. Rozhodl se tak poté, co média informovala o jeho stycích s podnikatelem Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Hnutí STAN v pátek oznámilo, že jako nástupce Gazdíka v čele resortu školství navrhne poslance a ústavního právníka Balaše. Dnes se s ním osobně sejde premiér Petr Fiala (ODS). Například Informační centrum o vzdělávání EDUin ale už v pátek vyjádřilo pochybnosti, zda se Balaš orientuje v regionálním školství.

Pochybnosti o tom, co Balaš ví o mateřských, základních či středních školách má i Zajíček. "Nepochybuji o tom, že je odborníkem na vysoké školy. Co se týče jeho znalostí regionálního školství, tak o tom ví ale asi relativně hodně málo," uvedl. Podotkl, že se s Balašem nikdy nesetkal a blíže ho nezná. Podobně se vyjádřil i Zajíc. "Nevíme, co od něj můžeme očekávat," řekl.

Zajíček poznamenal, že by spíše uvítal, kdyby funkci po Gazdíkovi převzal exministr a Gazdíkův politický náměstek Plaga. Ten podle Zajíčka totiž zahájil na ministerstvu reformy a resort zná. "Z věcného hlediska by to pro školství bylo asi to nejlepší, co by se mohlo stát," řekl. "Problém je z politického hlediska v tom, že Plaga není členem STAN," míní. Bývalý ministr byl v předchozí vládě Andreje Babiše za hnutí ANO.

Podle Zajíčka nicméně není vyloučeno, že bude Balaš vynikajícím ministrem. "Pokud kolem sebe bude mít náměstky, kteří vědí o věcné podstatě věci, a nechá je dělat jejich práci a nebude do toho nějak zásadně zasahovat, tak to může fungovat," míní. Spolupráci budoucího ministra s dalšími lidmi považuje za rozhodující i Zajíc. "Podstatné bude to, aby dokázal okamžitě naskočit do 'rozjetého vlaku' a aby to nějakým způsobem fungovalo. Důležité tam budou jeho manažerské schopnosti," uvedl.

Zajíček doplnil, že zaznamenal Balašovo vyjádření, že se chce zaměřit na revizi vzdělávacích programů pro školy i další reformy. Šéf unie CZESHA očekává, že nový ministr bude mimo jiné pokračovat i v plánu změnit maturitní a přijímací zkoušky na středních školách, digitalizovat školy či upravit nabídku oborů vzdělávání. Připomněl, že zabývat se přitom bude muset zároveň i integrací ukrajinských uprchlíků do českých škol.