Dva termíny přijímacích zkoušek na střední školy nebudou, říká Plaga

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo školství neplánuje obnovit dva termíny zkoušek na střední školy, jak požaduje petice, kterou podepsaly tisíce lidí. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima v debatě uvedl, že zkoušky na vysoké školy by mělo být možné skládat i bez maturity a mohly by se uskutečnit v červnu nebo v červenci.