Koronavirus se objevil v 18 středočeských školách

Covid-19 se objevil například na Gymnáziu Kladno, kde má hygieniky nařízenou karanténu několik tříd. Některé třídy a někteří vyučující z kladenské Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie jsou taktéž v karanténě. Ve školní budově platí zvýšená hygienická opatření, vstup do společných prostor budovy je možný pouze s rouškou. "Výuka tříd v karanténě a částečně i ostatních tříd se nahrazuje distanční formou," uvedla škola na webu.

Koronavirus ovlivnil i provoz kladenského sportovního gymnázia, které má kvůli karanténě pedagogického sboru zahájit výuku v příštích dnech. Záleží ale na výsledku testů, které by měly být podle Šalamunové k dispozici do dvou dnů.

Příbramské školy zatím podle mluvčí radnice Evy Švehlové nemusely omezovat ani rušit výuku. Stejná je i situace v Kolíně. "Nejbližší škola, která ani neotevřela, je v Pečkách, tam byl nějaký učitel v karanténě, tím pádem i učitelský sbor," řekl ČTK starosta Kolína Michael Kašpar. Výuka v Pečkách dnes podle mluvčí hygieniků začala.

Do horšího stupně rizika nákazy covidem-19 patří od minulého týdne sedm středočeských okresů z dvanácti. Ke Kolínsku a Příbramsku v pátek hygienici zařadili dalších pět.

"Nemám v tuto chvíli od hygieny informace o tom, že by byla situace nějak výrazně špatná, my jsme v zelené barvě semaforu. Co mám informace, tak to byli většinou vytrasovaní od nějakých kontaktů," uvedl Kašpar.

Hygienici podle starosty neplánují na Kolínsku zavádění žádných dalších opatření proti šíření viru. Zásadní problémy koronavirus nepůsobí ani na městském úřadě. Karanténa postihla pouze pracovníky na živnostenském odboru, tento týden se ale vrací do práce, jejich testy byly negativní.

Hygienici sledují také situaci v příbramské věznici, kde zůstává 21 vězňů s koronavirem, tedy stejný počet jako minulý týden. "Opatření u jejich kontaktů jsou zajištěna, žádná další opatření nejsou tedy v této chvíli nutná," doplnila Šalamunová.

Středočeští hygienici byli o víkendu požádáni, aby pomohli s vyhledáváním kontaktů lidí s koronavirem pražským kolegům. "Nicméně v současné chvíli jsou naši epidemiologové plně vytíženi dohledáváním kontaktů v rámci našeho kraje. Dá se říci, že se zapojujeme v té míře, že dohledáváme kontakty také z klastrů, které se vyskytly na území Prahy," dodala mluvčí.