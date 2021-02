Masarykova univerzita nabídne dobrovolníky do očkovacích center

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Masarykova univerzita v Brně a její Dobrovolnické centrum MUNIPOMÁHÁ nabídne dobrovolníky do chystaných krajských očkovacích center. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí univerzity Pavel Žára. Podle mluvčího kraje Michala Cagaly by měla být očkovací centra připravená k fungování na začátku března.