Maturity a přijímací zkoušky na SŠ by mohly být v červnu. Zeman stvrdil zákon podpisem

Maturity by se nekonaly v případě, pokud by se školy otevřely až po 1. červnu. Nahradil by je průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy. Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Vyhodnocovat je bude organizace Cermat, která je připravuje.

14 dní od uzavření škol. Dva týdny výzev pro celé ministerstvo, během kterých se povedl například vznik webu na podporu učitelů, rodičů, žáků a studentů anebo spolupráce s @CzechTV na pořadu UčíTelka. Společně to zvládnem i #NaDalku! pic.twitter.com/YLxoUtTpRq — MŠMT (@msmtcr) March 25, 2020

Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu místo standardních dvou. Jednotná přijímací zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky, zákon počítá i s náhradním termínem pro její absolvování.

Přesný termín maturit chce ministr školství Robert Plaga (za ANO) vyhlásit až po otevření škol. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu podle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci.

Školy jsou uzavřeny od 11. března do odvolání. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a v květnu. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80.000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95.000 dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27.500 učňů.