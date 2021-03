Ministerstvo rozeslalo školám informace k maturitám a přijímacím zkouškám

Materiál má ČTK k dispozici. Platí podle něj, že se kvůli covidu-19 posunou přijímací zkoušky z dubna na květen, maturity začnou poslední květnový týden a ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka budou nepovinné, jak ministr oznámil minulý týden.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory, které se měly konat mezi 12. a 15. dubnem, se kvůli epidemii přesunou na čtyřletých oborech na 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích na 5. a 6. května. Náhradní termíny budou 2. a 3. června. Školní přijímací zkoušky se posunou z 12. až 28. dubna na 3. až 19. května, o konkrétních termínech musí ředitelé rozhodnout do 9. dubna. Pokud bude škola organizovat vlastní přijímací zkoušky i jednotné testy, musí se konat ve stejný den. Výsledky zkoušek se budou moct uchazeči dovědět od 19. května, nejpozději 21. května.

Změny zahrnují i talentové zkoušky na sportovní gymnázia. Jejich období začalo v lednu a mělo trvat do konce března. Pokud uchazeči ještě nemají zkoušky za sebou, může ředitel zkoušky posunout rovněž do 19. května. O změně termínů může škola rozhodnout do 26. března. Talentové zkoušky se mohou konat i v jiných termínech než jednotná přijímací zkouška.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek organizovaných Cermatem letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Jednotné zkoušky budou ale letos povinné jen na víceletých gymnáziích, na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol nicméně podle zjištění ČTK zůstala u jednotných přijímacích testů.

Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune ze začátku května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Plaga uvedl, že tyto úpravy jsou konečné.