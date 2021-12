Ministerstvo školství navrhuje vládě nákup dalších 14 milionů testů pro školy

Počítá se s testováním i očkovaných dětí a těch, které nedávno prodělaly covid. Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Nákup testů pro leden a únor byl jedním z prvních kroků vlády po nástupu v polovině prosince. Na nákup testů pro další měsíce musí po skončení nouzového stavu vypsat běžnou veřejnou zakázku.

"Uvedených 14 milionů kusů AG testů odpovídá potřebě kusů na celkem deset kol testování všech dětí a žáků základních škol a žáků denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích bez ohledu na skutečnost, zda jsou očkováni či prodělali onemocnění COVID-19, kdy na jedno kolo testování je kvalifikovaně odhadována potřeba až 1,4 milionu kusů AG testů včetně drobné rezervy," píše se v dokumentu.

Testy nakupované Správou státních hmotných rezerv (SSHR) v předchozím období stály 16,69 korun za kus. Pokud by se podařilo dosáhnout ve veřejné zakázce stejné ceny, zakázka by vyšla na 233,66 milionu korun. Zhruba 35 milionů korun chce Česko použít z Fondu solidarity Evropské unie, zbývající částka by měla jít z rozpočtu ministerstva školství. Počítat se s ní podle materiálu bude v ukazatelích rozpočtového provizoria i připravovaném rozpočtu.

Ministerstvo školství také v dokumentu, která ve středu vláda projedná, navrhuje, aby do budoucna nemusela každý nákup antigenních testů schvalovat vláda, ale podle potřeby je nakupovala přímo Správa státních hmotných rezerv. Potřebná by k tomu ale byla změna legislativy, konkrétně takzvaného pandemického zákona.

Vláda minulý týden rozhodla, že se budou žáci, studenti a zaměstnanci škol v prvních 14 dnech nového roku testovat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tehdy uvedl, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron.