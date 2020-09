MŠMT nemá přehled o výbavě škol v tzv. zápůjčním fondu

Základní školy mají v říjnu na své dovybavení pro výuku na dálku dostat od státu 1,3 miliardy korun. Na každého učitele půjde částka 20.000 korun, kterou školy mají vyčerpat do konce prosince. Tento postup kritizovala například šéfka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Klára Laurenčíková, podle které by školy měly dostávat peníze spíš podle počtu znevýhodněných žáků. Z peněz by školy podle ministra měly vytvořit zápůjční fond a rozhodovat, do které rodiny počítač zapůjčí.

Přehled o tom, kolik počítačů mají školy v současnosti k dispozici, ale ministr nemá. "Vychází to z toho, že tu 15 let máme jiné zřizovatele, než že by byl zřizovatelem škol stát," vysvětlil. O vybavení škol se podle něj mají starat hlavně obce a kraje. Dodal, že stát jim pomáhá zejména prostřednictvím evropských peněz. Například v posledních dvou letech podle něj ministerstvo pomohlo školám asi 57.000 kusy ICT techniky z evropských dotací.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého jsou školy v současnosti vybaveny již dobře. Problém je ale stále s vybavením rodin některých žáků a také domácností učitelů.

Podle České školní inspekce se po březnovém uzavření škol kvůli koronaviru vůbec výuky na dálku neúčastnilo 10.000 žáků. Experti na sociální problematiku a vzdělávání upozorňovali na to, že se ještě více prohloubily rozdíly mezi dětmi. Poukazovali na situaci v chudých rodinách, které potřebnou techniku nemohly zajistit.

V Česku přibývá škol, v nichž se kvůli výskytu covidu-19 neučí nebo jsou zavřené. Podle metodiky ministerstva zdravotnictví by je hygienici měli zavírat v případě, že v nich onemocní covidem-19 nebo má povinnou karanténu více než 30 procent učitelů a žáků. Podle manuálu ministerstva školství by škola měla na dálkovou výuku přejít, pokud by víc než polovina školáků ve třídě skončila v karanténě.