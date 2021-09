Na školách se dnes poslední plošné testování na covid-19. Roušky zůstanou

Povinné zůstane nošení roušek na chodbách či v šatnách, které by podle ministra mělo ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Nejasné je zatím, jak to dál bude s podmínkami pro školní plavání. Podle současných pravidel by pro něj měli mít žáci potvrzení o testu na covid-19, očkování nebo prodělané nemoci i po skončení testování ve školách.

Žáci se po letních prázdninách testovali na covid-19 již dvakrát, a to 1. a 2. září a toto pondělí. Výsledky podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím ukázaly, že šíření nákazy se ve školách v současnosti nezhoršuje, i když epidemie v ČR roste. Ministr ve středu nevyloučil, že po vyhodnocení výsledků ze všech tří termínů screeningového testování by se v některých školách mohly testy později zavést na lokální úrovni. Již dříve v tomto smyslu zmiňoval Karlovarský kraj, kde se nyní nákaza šíří nejvíce.

V prvním termínu po zahájení školního roku minulý týden testy v celé zemi potvrdily 116 pozitivních případů nákazy. Data z pondělního testování zatím ministerstvo nezveřejnilo. V ČR je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.

Většina škol využívá antigenní testy, které dostaly od státu. Pokud se rozhodly pro průkaznější PCR testy s výsledkem z laboratoře, musely si je zajistit samy. Za jeden test obdrží zpětně 200 korun. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se to týká 282 škol, což je o trochu méně než při testování na covid-19 letos na jaře.

Ministerstva školství a zdravotnictví se zatím nedohodla na tom, zda testování od příštího týdne nebude nutné ani pro školní plavání. Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání. Podle Plagy jednají ministerstva o tom, zda by se pro školní plavání mohla udělat výjimka, aby současné podmínky výuku nekomplikovaly.