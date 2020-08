Platy učitelů mají vzrůst o devět procent. Plaga se dohodl se školskými odbory

O přesném rozdělení peněz do základu a nadtarifů se podle nich ještě bude jednat. Nepedagogům by se výdělky měly zvednout o nejméně sedm procent.

Na dnešním jednání školské tripartity se kromě aktuální situace projednávala také příprava rozpočtu pro rok 2021. Sociální partneři oceňují dynamický růst prostředků do vzdělání a plnění vládního závazku růstu platů ve školství o dalších 9 %. — MŠMT (@msmtcr) August 28, 2020

"Shodli jsme se na tom, že devítiprocentní růst platů pedagogických pracovníků je něco, s čím jdeme do rozpočtového vyjednávání, co je v podstatě naplněním vládního slibu," uvedl Plaga. "Obě dvě strany i ministerstvo jako třetí strana vyjádřily jasnou podporu tomu, že se pak dohodneme na dělení na tarifní a nadtarifní složku," řekl.

Podle něj se podařilo navýšit nadtarifní složky již v minulých letech a nyní je třeba najít rovnováhu. "Moje představa rozhodně není, že by to mělo většinově směřovat do nadtarifních složek platů," uvedl. "Bavíme se o rozdělení od šesti procent do tarifní částky až po osm procent do tarifní částky," řekl. Podle Dobšíka by co nejvíc peněz mělo jít do pevného základu platu. Požadavky odborů a zaměstnavatelů se vyjasní podle toho, jaká budou v září data o platech za první pololetí tohoto roku, řekl.

Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 38.951 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla 34.077 korun. Podle vládního slibu by měly platy pedagogů v příštím roce vzrůst v průměru na zhruba 47.000 korun hrubého měsíčně.

U nepedagogů se školská tripartita podle Dobšíka shodla na tom, že jejich platy by měly vzrůst o nejméně sedm procent. Podle Plagy by to mělo stačit na navýšení výdělků nepedagogů do příštího roku zhruba na průměrných 26.000 korun, jak slíbila vláda. V prvním letošním čtvrtletí brali v průměru 21.589 korun. Dobšík dodal, že požadavky odborů se vyjasní opět po zveřejnění statistik za letošní první pololetí.

Školští odboráři jsou si podle svého předáka vědomi současné situace, kdy si vláda prosadila pro letošek v důsledku krize kvůli epidemii koronaviru půlbilionový rozpočtový schodek místo původních 40 miliard korun. "Státní rozpočet je v jakémsi propadu. I my se na tom budeme podílet, ale jsme zastánci toho, že investice do vzdělávání, potažmo do lidí, je dobrou investicí," zhodnotil Dobšík.

Výdělky pedagogů by se podle odborového předáka měly přiblížit na 80 procent průměrným příjmům lidí s vysokoškolským vzděláním, což by mělo pomoct zatraktivnění učitelské profese. Dobšík podotkl, že učitelé v minulosti brali v průměru kolem 60 procent toho, co jiní zaměstnanci se srovnatelným vzděláním.

Plaga dodal, že se bude snažit z evropských peněz vyjednat část na potřebné dovybavení nejen základních, ale i mateřských a středních škol pro případnou výuku na dálku v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. Základní školy dostanou na nákup počítačů a další techniky tento rok od státu 1,3 miliardy korun navíc.