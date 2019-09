Povinná maturita z matematiky? Expert důrazně promluvil

Ke kritikům takového modelu patří i odborník na testování vědomostí studentů a spoluzakladatel projektu Kalibro Oldřich Botlík, který se v rozhovoru pro irozhlas.cz vyjádřil: „Určitě by neměla být povinná maturita z matematiky. Dokonce si myslím, že by neměla být povinná ani maturita z češtiny."

Maturanti z matematiky mají podle Botlíka velké potíže s řešením slovních úloh, protože nedokáží sestavit rovnice. „Velkou část maturitní zkoušky z matematiky by v současnosti složil smartphone. Postrádá to celé smysl. Když někdo neumí rovnici sestavit, tak proč by ji uměl řešit?“ řekl v rozhovoru.

Botlík vidí problém v tom, jakým způsobem je matematika nastavená. Podoba matematiky se vytváří pro učitele, nikoliv pro žáky. „Sestavování rámcových vzdělávacích programů je rvačka o pracovní příležitosti,“ vysvětluje..

Zkouška z matematiky tak podle něj bude stále rychleji ztrácet význam, podobně jako ztrácejí význam diplomy z vysoké školy.