Povinná maturita z matematiky bude odložena, nebo zrušena. Novela je před schválením

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga (ANO). Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou dnes Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Spor rozhodne pravděpodobně do konce března.