Praha do konce týdne stanoví postup a metodiku testování učitelů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát do konce týdne stanoví postup a metodiku při dobrovolném testování na nemoc covid-19 u zaměstnanců škol. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Testování pomocí antigenních testů se má konat od 4. do 18. prosince.