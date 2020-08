Přehledně: Koronavirový manuál pro školy. Co všechno se od 1. září změní?

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové a šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je dobře, že manuály obsahují hlavně doporučení a školy z nich nebudou muset všechna dodržovat.

Podle Schejbalové nebude možné setkávání žáků z různých tříd ve středních školách zabránit. "My třeba máme na jazyky studenty rozdělené napříč třídami podle pokročilosti. Na semináře se hlásí ze všech tříd podle zájmu," řekla ČTK. Omezit potkávání tříd by podle ní mohlo být realizovatelné nejlépe na prvním stupni, hůře na druhém stupni základních škol.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý uvedl, že se bude řídit jen těmi doporučeními, která budou možná. "Nezbytné přesuny a míchání žáků ale dělat budeme," řekl Černý, který vede Masarykovu základní školu v pražských Klánovicích. Také podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho nebude možné setkávání žáků z různých skupin zcela zabránit. Doporučením se podle něj nebude možné řídit ani v základních uměleckých školách či zájmových kroužcích, na kterých se setkávají žáci z několika tříd či škol.

Podle Černého bude pro učitele největší výzvou doučit individuálně žáky látku, kterou nestihli probrat kvůli jarní distanční výuce. "Na začátku bude obtížné důkladně zmapovat mezery dětí, které na jaře získaly, a individuálně jim pomoci tyto mezery zaplnit," dodal.

Podle Schejbalové manuál obsahuje převážně pokyny, se kterými ředitelé počítali. "Není tam nic převratného, co by se muselo řešit," řekla. Manuály podle ní mohou ředitelům pomoct k tomu, aby si ujasnili, jak mají při přípravě nového školního roku postupovat. Materiál je podle ní přehlednější, než byly první manuály k ochraně proti koronaviru, které školy dostaly v dubnu. Uvítala také, že většina pokynů je doporučujících.

Předpokládá, že do škol nastoupí v září i pedagogové, pro které by třeba mohla být nákaza covidem-19 riziková. "Já si nedovedu představit, že by učitel nenastoupil, protože se cítí ohrožen nebo že by měl obavu z toho, že se nakazí," řekla. Poukázala na to, že riziku nákazy jsou vystaveni i zdravotníci či prodavačky v obchodech. Žáci a vedení škol by podle ní měli respektovat, pokud bude učitel od dětí i ve třídě vyžadovat, aby nosily roušky. Ty budou jinak povinné jen mimo třídy.

Návod od ministerstva školství:

1) Hygiena a omezení

- Dezinfekce na ruce u vchodu do školy, v učebnách, jídelně, na toaletách

- Časté větrání, dezinfekce prostor, úklid

- Minimalizace kontaktu žáků prvního a druhého stupně

- Zvážení změn v organizaci výuky k zabránění přesunu školáků mezi učebnami

- Omezení pohybu rodičů a cizích osob po škole a případné vyčlenění zóny pro návštěvníky

- Nepořádání kulturních a sportovních akcí, přesun soutěží a přehlídek na jaro 2021

2) Začátek školního roku

- Zjištění znalostí školáků a individuální přístup k odstranění nerovností

- Upravení obsahu letošní výuky tak, aby se děti bez přetížení naučily loňskou látku i nové věci

- Zmapování možností žáků učit se na dálku

- Plán dovybavení učitelů digitálními technologiemi k dálkové výuce

3) Příznaky nákazy

- Vyčlenění místnosti pro případnou izolaci

- Oddělení dítěte s příznaky od ostatních žáků do vyčleněných prostor, než ho vyzvedne rodina

- Zletilý školák s příznaky, učitel či jiný zaměstnanec školu rychle opustí

- Pokud rodič přivede do školy dítě s příznaky, nebude vpuštěno do budovy

- Žáci s dlouhodobějšími příznaky - třeba alergici - doloží potvrzení o bezinfekčnosti, jinak nebudou mít do školy přístup

4) Výuka na dálku

- Zajistí ji základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké a jazykové školy, konzervatoře a poslední povinné ročníky mateřských škol

- Při výpadku víc než poloviny žáků ve třídě, skupině či kurzu kvůli nařízením či karanténě. Školáci z ostatních tříd dál chodí do školy

- Školák v karanténě má omluvené hodiny a dál platí stanovené úhrady, částka se sníží či nehradí při zavření školy, družiny či internátu

- Učitel v karanténě může učit na dálku

5) Jídelny, družiny, internáty

- V jídelně se ruší samoobsluhy, jídlo se vydává po delší dobu kvůli zabránění kontaktu dětí z různých tříd, pro cizí strávníky se vyčlení místa a čas

- V družině jsou oddělené skupiny žáků jedné třídy, nebo dětí z několika tříd

- V internátu se vyčlení prostor pro karanténu a oddělí pracovní směny