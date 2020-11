Prvňáci a druháci se vrátí do škol 18. listopadu, roušky povinné i ve třídách

Na dnešním briefingu v Poslanecké sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pro ostatní žáky podle něj bude zatím pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou od 18. listopadu pro děti i učitele ve školách povinné roušky i ve třídách. Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr. Za dodržení této podmínky se podle něj pro prvňáky a druháky od příští středy obnoví rovněž fungování školních družin.

Podmínky návratu: homogenní skupiny, roušky vždy a všude, časté větrání. Družiny v homogenních skupinách, školní stravování bude v provozu. Na ZŠ i SŠ se umožní individuální konzultace 1+1 pro potřebné. Jazykovky, ZUŠ a střední školy zůstávají na distantní výuce. pic.twitter.com/51ZZydq51r — Robert Plaga (@RobertPlaga) November 11, 2020

Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Žáci prvního stupně se původně podle slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli vrátit do lavic 2. listopadu. Otevřené jsou nyní jen školky.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že krizový štáb se školami také zabývá. "Návrat minimálně žáků prvních a druhých tříd je absolutní prioritou, ale musí to být zasazeno do nějakého reálného rámce vývoje epidemie," dodal. Konkrétní termín ale zmiňovat nechtěl. "Bude to záviset na tom, jaká budou čísla tento týden, jak bude epidemie postupovat, a záviset na doporučení ministerstva zdravotnictví," uvedl.

Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech sice zvolňuje, spolu s tím stagnuje počet hospitalizovaných. Nadále vysoké jsou počty zemřelých. Situace je podle politiků i odborníků stále velmi vážná, vyžaduje dodržovat všechna omezení a dál omezovat hlavně kontakty s ostatními. Ministerstvo zdravotnictví připravuje model pro uvolňování či zpřísňování opatření, která by měla být navázána na pět úrovní rizika. Termín návratu dětí do škol má vycházet z připravovaného modelu.

Plaga už dříve hovořil o tom, že prioritou je návrat prvních a druhých ročníků základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol. Dosud nechtěl stejně jako Blatný oznamovat konkrétní datum. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dříve sliboval návrat žáků prvního stupně na základní školy od 2. listopadu, nakonec ale vláda tento termín musela odvolat.