Rektoři se letos 28. října nesejdou na Hradčanském náměstí

V tiskové zprávě České konference rektorů (ČKR) to dnes uvedl její předseda a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička.

Slavnostního ceremoniálu předávání státních vyznamenání na Pražském hradě se většina rektorů kvůli napjatým vztahům s prezidentem Milošem Zemanem přestala účastnit už v minulých letech. Důvodem byl nesouhlas zástupců vysokých škol s odmítavým postojem prezidenta k některým rektorům a s jeho nejmenováním několika profesorů.

Podoba letošního předávání státních vyznamenání s ohledem na epidemickou situaci a vládní opatření zatím není jasná. V Česku je aktuálně vládními opatřeními omezeno shromažďování na nejvýše šest osob. Podle pražských hygieniků může výjimku udělit jen ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident Miloš Zeman se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru.

Většina rektorů oslovených ČTK již minulý týden řekla, že pořádat v době mimořádných restrikcí ceremoniál na Pražském hradě je nevhodné a neodpovědné. Uvedli, že by se ho nezúčastnili, ani kdyby byli na oslavy státního svátku pozváni. Zeman naopak již dříve řekl, že by považoval za urážku státního svátku i vyznamenaných, kdyby se ceremoniál neuskutečnil. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by ale souhlasil s tím, kdyby se vyznamenání předala bez účasti veřejnosti a politiků. Na ceremoniál by tak mohli dorazit jen vyznamenaní, kterých má být kolem 40. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové by se o tom mělo rozhodnout tento týden.