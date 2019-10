I v Turecku jsou na tom učitelé líp! U Jílkové se všichni hádali kvůli školství

Mezi diskutujícími hosty byli Robert Plaga, ministr školství (ANO), Jiří Mihola, místopředseda parlamentního výboru pro školství (KDU-ČSL), Blanka Žánová, poradkyně premiéra pro oblast školství a ředitelka ZŠ v Sadské, František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství, Viktor René Schilke, student z Prahy a představitel České středoškolské unie a Štefan Klíma, ředitel Integrované střední školy v Mladé Boleslavi.

Moderátorka Jílková se zeptala ředitele Klímy, zda je skutečně situace tak vážná, že musí hrozit stávkou. Ten svojí odpověď okamžitě směřoval na ministra Plagu (ANO) s tím, že slibované navýšení skutečně není takové, aby přivedlo učitele do škol. Navíc příčinou nedostatku učitelů nejsou jenom nízké platy, nýbrž i špatné podmínky.

Plaga slíbil, že platy skutečně porostou, a to až o 50 %. Situace sice je kritická a nejde vyřešit během čtyř let, ale vláda se skutečně bude snažit. Klíma nesouhlasil a snažil se debatu vrátit ke kvalitě vzdělávání, tedy k revizi Rámcových vzdělávacích programů. Některá výuka je naprosto zbytečná. "Proč například učeň, který vyjde základní školu se čtyřkami, měl od osmi do půl čtvrté sedět v lavici?," podivoval se Klíma.

Jílková se opět vrátila k financování. "Dá vám na ministryně Schillerová? Já se obávám, že ne," zeptala se Klímy. Dobšík oponoval, že ačkoliv je pro vládu priorita růstu platů učitelů, realita je někde úplně jinde. Musí se například vzít v úvahu také inflace. Ředitelka Žánová nesouhlasila a řekla, že už si tento rok učitelé polepšili, a že příští rok bude nové financování regionálního školství, kde se předpokládá další nárůst. Dobšík reagoval, že ne všem učitelům se zvýšily platy, a že se často handrkuje s procenty. "Ti, co jsou tady učitelé, očekávali, že dostanou nějakých 10 %. Nedostanou," stěžoval si Dobšík.

Učitelé jsou frustrovaní a vyhořelí

Místopředseda Mihola řekl, že investice do vzdělávání je skutečně výhodná. Jílková mu skočila do řeči a připomněla "ostudnou" politiku předchozích ministrů školství. Plaga trval na tom, že vláda svému slibu zvýšit platy učitelům dostojí. Občanka z publika, které Jílková předala mikrofon, připomněla, že nedostatek učitelů skutečně nemá příčinou pouze v penězích, nýbrž v jejich duševním zdraví. "Jsou frustrovaní a vyhořelí," uvedla.

Jílková následně zmínila analýzu OECD, podle níž jsou na tom učitelé v porovnání s ostatními absolventy vysokých škol nejhůře. "Český učitel pobírá pouze 64 % průměrného platu jiného vysokoškoláka. V Německu je to 100 %, v Lotyšsku 140 a lépe jsou na tom dokonce i turečtí, polští a řečtí učitelé. Proč by absolventi vůbec chodili učit?!," rozohnila se Jílková.

Student Schilke si postěžoval na kvalitu výuky. "Mám pocit, že středobod té výuky nejsem já jako student, ale ten učitel," řekl Schilke. Klíma na to odpověděl, že se jako ředitel opravdu usilovně snaží, aby byla výuka modernizovaná, ale že má právě kvůli těm nízkým platům problém sehnat učitele. "Dejme tomu, že mám v učitelském sboru jednoho špatného pedagoga. Vyhlásím konkurz na jeho místo a nikdo se nepřihlásí," vysvětlil.

Inkluze zpomaluje výuku, učitelé jsou přetížení

Jílková potvrdila, že kvalita vzdělání českých žáků je skutečně na mizerné úrovni. Problém mají například s porozuměním textu a čtenářskou gramotností. Dále se výrazně zhoršila znalost matematiky a přírodních věd, ačkoliv jsme dříve v těchto oborech excelovali. Dobře na tom není ani výuka cizích jazyků. Žánová řekla, že je problém v obrovském kvantu učiva, velkém počtu dětí ve třídě a v neposlední řadě také v inkluzi, která tempo výuky zpomaluje.

Následně Plaga slíbil, že se Rámcové vzdělávací programy skutečně zredukují. Mihola si pak stěžoval na překotné změny ve školství - například zavedení povinné maturity z matematiky. Pán z publika, který je ředitelem školy, řekl, že je špatně předávat všem. Měli by být zvýhodněni ti pilní a kvalitní pedagogové. "Učitelé si pak řeknou, proč bych se tak snažil a namáhal, když dostanu stejně jako kolega, který si to jenom "odvykládá", a jde domů," dopověděl.

V blížícím se závěru diskuze začali dostávat prostor občané z publika. Zlesák, který zastoupil nespokojené rodiče, si postěžoval na špatný přístup učitelů a liknavý přístup České školní inspekce. Učitelé se nedovzdělávají a neřeší šikanu mezi dětmi. To se dotklo Klímy jako ředitele školy. Ačkoliv spolu s Žánovou trval na tom, že školy šikanu řeší, Jílková mu neustále připomínala, že spousta rodičů má jiné zkušenosti. Plaga poradil obrátit se v takových případech na školního omdusmana.

Paní, která dostala mikrofon, připomněla, že si ředitelé mohou se špatnými učiteli poradit prostřednictvím zákoníku práce, a že ne všechny odbory chtějí tarifové zvyšování platů. Slečna si v závěru postěžovala na nenaplněný potenciál některých předmětů například informatiky. "Za celou výuku jsme se jenom naučili dělat tabulky v excellu! Chtělo by to externí odborníky," zlobila se. Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jímž bude zákon o státním zastupitelství.