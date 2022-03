Ukrajinští uprchlíci se nemusí tři měsíce hlásit do škol a školek

Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství rozeslalo do škol. Úřad předpokládá, že po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR nebudou muset ukrajinské děti chodit povinně do školy. Jedná zároveň o možnostech, jak zjednodušit navyšování kapacity škol.

Podle ministerstva se povinné předškolní a školní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Nástup do školy je nutné zajistit až poté, co si uprchlíci zajistí bydlení a materiální zabezpečení. "To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku," uvedl úřad.

Zabezpečení povinného předškolního a školního vzdělávání je podle ministerstva zejména úkolem obce, na jejímž území dítě pobývá, a samotné školky nebo školy. Pokud se rodič rozhodne dítě do školy nebo školky zapsat, může tak podle ministerstva učinit kdykoli. Jestliže ale zařízení nemá dostatečnou kapacitu, tak ho může odmítnout, upozornil úřad. Školky navíc ani podle zákona nemají povinnost v době trvání školního roku děti přijímat.

Pro povinné předškolní vzdělávání od příštího školního roku by podle ministerstva měli rodiče přihlásit děti při zápisu v období 2. až 16. května. Spádová je pro cizince školka či škola podle místa jejich pobytu v ČR. Povinná školní docházka se nyní vztahuje na děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2015. Od září se bude týkat dětí, které se narodily mezi 1. zářím 2007 a 31. srpnem 2016, uvedlo ministerstvo. Zápisy do prvních tříd budou v dubnu.

Školky ani školy podle platné legislativy nesmí překročit svou povolenou kapacitu. "Pokud se do základní školy hlásí více spádových žáků, než může škola přijmout, je jediným transparentním způsobem výběru žáků losování," upozornilo ministerstvo. Žádat o navýšení kapacity může škola na ministerstvu prostřednictvím krajského úřadu, potřebné je k tomu také stanovisko hygieniků nebo stavebního úřadu. Ministerstvo proto s úřady jedná o možnosti, jak celý proces zjednodušit, informovalo.

Resort podporuje také projekt, ve kterém by v následujících týdnech měly ve vybraných školách vzniknout ukrajinské jednotřídky. Děti uprchlíků se v nich budou učit ve svém rodném jazyce, dokud si v ČR víc nezvyknou. Projekt připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Uprchlíci se do projektu budou moci registrovat na webu www.detiukrajiny.cz. První tři jednotřídky se otevřou v pondělí, jedna v Praze a dvě v Brně.