Ve školách bude podle Gazdíka potřeba asi 700 nových pozic pro podpůrné pracovníky

Problém podle něj může nastat s personálním obsazením nově vzniklých pozic. Podle propočtů ministerstva školství jich bude muset nově vzniknout asi 700. Počítá se například se zapojením sociálních pedagogů či školních psychologů.

Gazdík již dříve uvedl, že novela zákona o pedagogických pracovnících bude jednou z prvních úprav, které předloží. Vrátit se chce k návrhu, o kterém Sněmovna v minulém volebním období nakonec nerozhodla, takže takzvaně spadl pod stůl. Návrh počítal mimo jiné s udržováním platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy nebo s tím, že se ve školách zavedou stále pozice pro školní psychology a speciální nebo sociální pedagogy. Tento cíl si klade i programové prohlášení nové vlády.

"Vláda počítá s tím, že po schválení novely zákona o pedagogických pracovnících se podpůrné pozice ve školách stanou mandatorním výdajem státního rozpočtu," uvedl dnes Gazdík. "Kdyby na chleba nebylo, tak na tyto pozice bude muset být,“ řekl.

Druhý zdroj financování budou podle něj nadále evropské fondy, ze kterých školy čerpaly peníze na školní psychology nebo speciální pedagogy i v uplynulém období. V příštích letech se podle Gazdíka počítá s masivní finanční podporou z Operačního programu Jan Ámos Komenský. "Takže, co se týká finančních prostředků, tam by neměl být zásadní problém," řekl. Financování by podle něj mělo být zajištěno tak, aby v případě výpadku peněz z EU pomocný personál nemusel školy opouštět.

Problém může podle ministra nastat v personálním zajištění podpůrných profesí. „Podle našich propočtů (...) to zatím vypadá, že bude potřeba minimálně 700 nových pozic v rámci třeba institucionalizace podpůrných pracovníků," vyčíslil. Každá škola nad 180 žáků by podle něj měla mít svého školního psychologa a každá menší škola možnost využít služeb krajské pedagogicko-psychologické poradny tak, aby do ní psycholog docházel třeba alespoň jeden den v týdnu. V ČR je zhruba 4200 základních a 1300 středních škol, pracuje v nich kolem 134.000 učitelů.

Analytik společnosti EDUin Jan Zeman již dříve ČTK řekl, že zatím není jasné, jak chce vláda dostatek lidí na podpůrné pozice zajistit. Nedostatek personálních kapacit označil za jednu z věcí, která může ohrozit plnění vládního prohlášení.