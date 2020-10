Žáci prvních stupňů odjedou na školy v přírodě? Kolem návrhu je řada nejasností

Nápad, aby děti v listopadu místo návratu do školy odjely na školy v přírodě, představili minulý týden podle CNN Prima News zástupci odborových svazů. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí po jednání vlády nevyloučil podporu návrhu, na rozhodnutí je ale podle něj brzy. Bude záležet na vývoji epidemie v dalších dnech, řekl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nechtěla předjímat rozpočtové dopady takového opatření. Nevyloučila ale jeho podporu v případě, že by ho Prymula předložil.

Pozitivní zprávou podle Houšky je, že školy v přírodě nejsou vnímány jako rizikové z hlediska šíření nákazy, přestože se z nich děti musely minulý týden předčasně vrátit. Podle MŠMT to bylo na nařízení ministerstva zdravotnictví, uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Zajistit školy v přírodě pro děti z prvního stupně by podle Houšky nebylo jednoduché z hlediska dopravy, přípravy areálů, zajištění zásobování a personálu a dalších provozních záležitostí. Pokud je návrh myšlen vážně, nemělo by se podle něj s jeho přípravou otálet. Uvítal by, aby byl připravován ve spolupráci s asociací. Školy v přírodě by v tomto pojetí mohly být podle něj pro ředitele škol jistou alternativou.

MŠMT nepovažuje podle Lednové myšlenku za reálnou. Zveřejnění detailů očekává od ministerstva zdravotnictví. "V případě prvního stupně se jedná o zhruba půl milionu žáků, což není vzhledem k ubytovacím kapacitám zanedbatelný počet. Tedy bychom očekávali informaci, jak dopředu se to rodiče a školy dozvědí, kdo by tyto akce měl zaplatit a jak bude ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných krajských hygienických stanic zajištěn hygienický standard, který by rodičům garantoval bezpečí dětí. Další věc, kterou by bylo nutné domyslet, je samotné personální zajištění takových akcí, protože i pedagogové jsou z velké části rodiči," uvedla Lednová.

Z důvodu rostoucího počtu potvrzených případů koronaviru musely školy s výjimkou mateřských od středy zahájit výuku na dálku. Děti z prvního stupně by se do škol měly vrátit 2. listopadu.