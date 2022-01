Zástupci škol souhlasí s návrhem na vyhlášení mimořádného volna či výuky na dálku

Na dotaz ČTK to řekli předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Podle ní je škoda, že zákon už neplatí, protože počet učitelů v karanténě již nyní roste.

Vláda dnes schválila návrh, podle kterého by ředitelé škol měli mít možnost v případě velkého počtu učitelů v karanténě či izolaci kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné volno nebo distanční výuku. K dispozici by na to měli mít deset dnů, které by nemuseli využít najednou, řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Zákon by měla Sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze, aby mohl platit co nejdříve. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle ministra měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.

"Je to věc, kterou jsme v rámci jednání s ministerstvem probírali a prosazovali, takže je to v pořádku," uvedl dnes Zajíc. Gazdík původně ohlásil, že navrhne pouze mimořádné ředitelské volno. To by podle Zajíce ale nebyla optimální varianta. Zástupci škol poukazovali na to, že by při něm odpadla výuka, i když by třeba učitelé v karanténě mohli z domova pracovat. Podobně se vyjádřil i Zajíček.

"Nepřišlo nám smysluplné posílat děti na ředitelské volno, když to nebude nezbytně nutné," řekl. Výuku na dálku podle něj budou ředitelé upřednostňovat i v případě, že všichni učitelé nebudou schopni kvůli nákaze z domova učit. "Pak odučíme aspoň to, co jsme schopni, a ty hodiny, které bychom nemohli zajistit, bychom nechali odpadnout, stejně jako to děláme prezenčně," míní Zajíček.

Také podle Schejbalové je dobře, že budou mít ředitelé možnost vyhlásit i výuku na dálku. "Mně osobně se úplně ředitelské volno nelíbilo z toho důvodu, že by neprobíhala výuka," uvedla. "Jen mám pocit, že to přichází trošku pozdě, že už to mělo platit tento týden," řekla. Podotkla, že v pražském Gymnáziu Nad Štolou, kde je ředitelkou, je nyní v karanténě 25 učitelů ze zhruba 80. V pondělí tam bylo v karanténě pedagogů 15. "Pokud se to bude vyvíjet tak, jak se to vyvíjí a jak říkají, že tato situace může trvat až šest týdnů, tak já té výuky na dálku určitě využiju, protože už teď chodí učitelé suplovat i v době svého volna," dodala. Předpokládá, že na distančním vzdělávání se bude možné ve většině případů s vyučujícími dohodnout.

Zástupci škol doufají, že k řešení krize bude ředitelům stačit třeba i méně než deset dnů. Podle Zajíce se situace v jednotlivých školách bude asi hodně lišit. Zajíček doplnil, že záležet bude na vývoji epidemie.