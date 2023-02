Sněmovna by koncem února mohla jednat o diskutovaném zvýšení důchodů

SPD návrh, který počítá s nižší valorizací důchodů, nepodpoří. Také hnutí ANO změnu zákona odmítá.

Vláda ve středu oznámila, že starobní penze by od června kvůli inflaci mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Kabinet bude předlohu schvalovat na dálku per-rollam v pondělí. Ministerstvo dnes na twitteru v souvislosti s kritizovaným návrhem uvedlo, že chce veřejné finance spravovat zodpovědně a zamezit krachu důchodů budoucích generací.

Navrhovaných 750 korun odpovídá navýšení zásluhového procentního dílu důchodu o 4,9 procenta. Podle dosavadní úpravy by se procentní výměry měly zvýšit o 11,5 procenta, stojí v návrhu ministerstva práce. To by letos znamenalo růst výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění o 34,4 miliardy korun. Podle úpravy, na které se dohodla koalice, vyjde valorizace letos na 15 miliard korun.

Jurečka podle Fialy vysvětloval, proč se vláda rozhodla k touto kroku. Fiala opáčil, že kabinet sice možná ušetří, ale senioři se dostanou do obrovských finančních problémů. "Řekl jsem, že SPD samozřejmě bude hlasovat proti tomuto jejich návrhu," poznamenal Fiala. Není podle něj možné souhlasit s tím, aby seniorům reálně poklesly důchody.

Vicepremiér postup vlády obhajoval tím, že důchody rostou velmi rychle, uvedl Fiala. Opoziční politik ale argumentoval tím, že je to z důvodu rostoucí inflace, za kterou je podle něj mimo jiné kabinetem nezvládnutá energetická krize.

Schillerová ČTK napsala, že s Jurečkou krátce hovořila po telefonu. "Ale považovala jsem to spíše za formální rozhovor, protože jednat už není příliš o čem, koalice už se na všem dohodla a shodla. Panu ministrovi jsem sdělila, že je to pro nás zcela nepřijatelné a budeme se tomu snažit zabránit," poznamenala.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19.438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.