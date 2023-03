Sněmovna jedná už čtvrtý den. Návrh na nižší zvýšení důchodů odolal dalšímu pokusu o odročení

Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral poté požádal o hodinovou přestávku v jednání, kterou označil za hygienickou pauzu. Po uplynutí přestávky v 06:28 se poslanci vrátili zpět k rozpravě a přednášení pozměňovacích návrhů.

Klub SPD si během nočního jednání vyžádal dvě třicetiminutové přestávky na porady klubu. Klub ANO si vyžádal dvouhodinovou přestávku už večer. Podle sněmovních zvyklostí si může poslanecký klub vyžádat přestávku na poradu za celý jednací den v celkové délce nejvýše dvě hodiny.

MInistr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po hlasování řekl, že Vondráčkův návrh byl nehlasovatelný. Zdůvodnil to tím, že pokud Sněmovna přistoupila na návrh zkráceného projednávání ve stavu legislativní nouze, nepočítalo se s tím, že by se o návrhu diskutovalo ve výborech. Vondráček ale míní, že jeho návrh byl dostatečně určitý a konkrétní, aby se o něm dalo hlasovat. "Není rozdíl mezi určením času a události. Buď tam dáme do 21. března, to už tady padlo, nebo až dozrajou brambory, což už by byl problém, protože jsou různé odrůdy, to už by bylo nehlasovatelné," dodal Vondráček.

Předseda ANO Andrej Babiš již předtím neúspěšně navrhoval přerušit projednávání do 21. března. Poslanec SPD Jiří Kobza navrhoval to samé, ale do 20. března. Poslanec ANO Martin Kukla navrhoval před 07:00 přerušit projednávání na 12 hodin, aby se mohl vyspat.

Kuklovu návrhu předcházela slovní rozepře opozičních a koaličních poslanců ohledně jejich únavy a z toho pramenící možné nepozornosti za volantem, až pojedou domů.. Na počátku diskuse byla Kuklova slova o tom, že poslanci jednají už čtvrtý den téměř bez přestávky, zatímco třeba řidiči kamionů musí dodržovat povinné přestávky, aby nezpůsobili nehodu. "Jestli se (poslanec Kukla) bojí o dopravní nehody řidičů kamionů, tak až někdo z vás dostane zítra nebo pozítří mikrospánek, až odsud pojede, tak si na to vzpomeňte," reagoval poslanec TOP 09 Pavel Svoboda. To se ale nelíbilo opozičním poslancům, například Hubert Lang (ANO) Svobodu obvinil, že uráží opozici. Ministr Jurečka vyzval poslance, aby i po čtyřech dnech zkusili udržet nějakou míru důstojnosti, a vyzval k bezpečnému návratu všech poslanců domů.

Schůze Sněmovny k vládní důchodové novele začala v úterý v 10:00. Nyní tak trvá již zhruba 69 hodin včetně přestávek. Za zdlouhavým projednáváním je deklarovaná snaha opozice přijetí zákona zabránit. Pokud ho přesto vládní koalice prosadí, chtějí se opoziční poslanci obrátit na Ústavní soud.