Sněmovna podpořila změnu termínu voleb. Všechny by se konaly v jeden čas

Ústavní novela počítá také s tím, že hranice 81 senátních volebních obvodů bude možné změnit zákonem pouze jednou za 12 let. Má to podle ministra zamezit tomu, aby lidé z příhraničních obcí kvůli jejich přesunům mezi obvody v důsledku změn počtu obyvatel volili senátory častěji než jednou za šest let, nebo naopak méně často.

Změnu před dalším schvalováním projednají sněmovní výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu a ústavní komise dolní parlamentní komory. Ústavní změnu podpořili i zástupci ANO. Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) připomenul, že obdobnou úpravu navrhovala už bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ji ale v předvolebním složení nestihla projednat.

Na ústavní novelu má navázat zákon o správě voleb, podle něhož by se mimo jiné všechny typy voleb uskutečnily vždy jen v pátek od 07:00 do 22:00. Nyní se v Česku volby konají ve dvou dnech, a to v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Žádná jiná země EU ale dvoudenní hlasování nemá. Sněmovna zatím tento zákon neprojednala, byť jej má zařazen do programu schůze.