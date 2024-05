Velké drama při GP Emilia Romagna! Verstappen se spasil na cílové čáře před „stíhačkou“ Norissem

Dne 19. května 2024 je tomu přesně 115 let, co se narodil Nicholas Winton. Zapsal se do dějin jako zachránce více než šesti stovek židovských dětí, které před druhou světovou válkou nechal odvézt z Československa do Anglie. O svém bohulibém činu nikdy veřejně nemluvil, přišlo se na něj až po mnoha letech náhodou.