GLOSA | Události Petra Nutila: Slovenská jízda na tygrovi a nová Železná opona

A tak bych snad rád ocitoval jen Jana Urbana, který v Hlídacím Psu upozornil na to, že Fico naprosto vědomě a cílevědomě po dlouhá léta rozeštvával slovenskou společnost, ostatně jak se bohužel stalo nejen v našich krajích téměř tradicí. A je dobré nezapomínat na to, že sice lze probouzet tygra nenávisti a vozit se po něm, je ale taky bláhové myslet si, že jsme si ho ochočili a můžeme jej ovládat. A jak už víme z Bible, setí větru nepřinese nic než bouři.

Tak pojďme dál.

V Praze a Ostravě se hraje Mistrovství světa v hokeji, které autor této rubriky nesleduje, třeba proto, že má sousedy, kteří jej sledují poměrně nahlas. V obecné rovině by mě jistě potěšilo, kdyby to “naši” vyhráli, ale to je zhruba maximum zájmu, který ze mě v tomhle tématu dostanete. A protože nejsem politik, nemusím se převlékat do dresu a předstírat fandění, naštěstí. Ale kdybyste mě chtěli nařknout z nedostatku zájmu, tak vám jen řeknu, že jsem pamětník zlatých hochů z Nagana. A to je něco, co už asi nic nepřekoná.

Když jsme u toho Nagana, tak jedna z jeho hlavních hvězd, Dominik Hašek, jehož tehdy dav skandujících fandů posílal rovnou na Hrad, teď kandiduje do Senátu v Benešově. Za TOP 09. To jen pokud jste náhodou z Benešova a nevíte koho volit.

Každého chcimíra musela zujmout zpráva, že polský premiér Tusk představil plán zlepšení obrany hranic s Ruskem a Běloruskem. Projekt se nazývá Východní štít (nebo nová Železná opona) a jeho cílem je dosáhnout odstrašení potenciálního agresora, tedy hlavně Ruska. "Přijali jsme rozhodnutí investovat do naší bezpečnosti a především do bezpečné východní hranice deset miliard zlotých (přibližně 58 miliard korun). Zahajujeme velký projekt budování bezpečné hranice, včetně systému opevnění, a také takového formování terénu, které způsobí, že touto hranicí potenciální nepřítel nepronikne," uvedl polský premiér a my jsme o tom psali tady.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišvili podle všeho vyšla vstříc hlasu ulice a vetovala kontroverzní zákon o zahraničním vlivu, proti kterému v Tbilisi v posledních týdnech demonstrovaly desetitisíce Gruzínců jako proti „ruskému zákonu“. Jak dlouho si tohle “drze nezávislé” chování nechají líbit Rusové, kteří tak rádi strkají nos a tanky za cizí ploty, se lze jen dohadovat.

Jaromír Soukup už není ani zčásti majitelem TV Barrandov. Otázka, zda přijdeme i o všechny pořady Jaromírem moderované, zůstávají nezodpovězeny.

Osadu Valtířov na Ústecku v sobotu odpoledne zřejmě zasáhlo slabé tornádo, oznámil Český hydrometeorologický ústav.

No a to by asi pro dnešek stačilo. Karastrof už bylo dost, žejo.