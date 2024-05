Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Lidovci v průzkumech nadále zůstávají mimo Sněmovnu

ANO expremiéra Andreje Babiše by volilo 32 procent respondentů v modelu s jednotlivými stranami a ještě o půl procenta více v modelu s koalicí Spolu, která na druhém místě ztrácí rovných deset procentních bodů. ODS by samostatně oslovila 15,5 procenta voličů.

Dvojciferného výsledku by s 11 procenty dosáhli ještě třetí Piráti. Na čtvrtém místě je hnutí SPD s podporou devíti procent oslovených. Hnutí Starostové a nezávislí by volilo sedm a půl procenta lidí. Přesně na pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny se drží TOP 09.

Mimo parlamentní lavice by zůstali lidovci, pokud by kandidovali samostatně. Jejich aktuální podpora činí tři a půl procenta. Stejně respondentů by volilo Přísahu. O půl procenta nižší je zisk sociální demokracie (SOCDEM). Komunisté a Zelení oslovují dvě a půl procenta dotázaných.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.