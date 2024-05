Pastrňák se Zachou prošli zdravotní prohlídkou a jsou blízko účasti na domácím MS

Přestože příjezd Pastrňáka i Zachy generální manažer národního týmu Petr Nedvěd ještě oficiálně nepotvrdil, podle zdrojů serverů sport.cz a isport.cz je jejich příjezd skutečně na spadnutí. Už v sobotu se Nedvěd nechal slyšet, že oba hráči mají zájem reprezentovat, ač jsou po bojích o Stanley Cup otlučení, ale rádi by se zúčastnili domácího světového šampionátu.

Podle plánů realizačního týmu by se oba hokejisté mohli připojit k mužstvu v pondělí a už v úterý tak nastoupit do zápasu s Kanadou. „Když všechno dobře dopadne, tak nejenom my, ale i celý tým, hráči, realizák, budeme rádi, že budeme mít takové top hráče NHL v týmu,“ řekl po utkání s Británií kouč Radim Rulík.

Oficiální vyjádření k příjezdu hráčů Davida Pastrňáka a Pavla Zachy by mělo přijít ještě v neděli ve večerních hodinách. Přivítal by je i kapitán Roman Červenka, jenž věří, že i po jejich případném příjezdu bude, stejně jako doposud, hrát soudržně. „Věřím, že do týmu skvěle zapadnou. Mají skvělý charakter, Pastu všichni známe. A všichni víme, jaký je cíl, proč tady jsme. Týmovost musí zůstat, musíme hrát jeden pro druhého. Ale faktor Pasty může v těch důležitých chvílích strašně pomoct. On udělá rozdíl, může rozhodnout,“ zakončil kapitán.