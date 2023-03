Sněmovní výbor podpořil vynakládání dvou procent HDP na obranu

Ke zvýšení obranných výdajů nejméně na dvě procenta HDP se Česko opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. "Neděláme to kvůli slibu, ale kvůli sobě, kvůli zajištění obrany naší země," uvedl náměstek ministryně obrany František Šulc, podle kterého dosavadní "vybírání mírové dividendy" po loňské ruské vojenské invazi na Ukrajinu definitivně skončilo.

Návrh zákona má být účinný od července. Bude se tedy týkat již státního rozpočtu na příští rok. V porovnání se střednědobým rozpočtovým výhledem by ministerstvu obrany mohly vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.

Do celkových obranných výdajů by se mohly podle předlohy započítávat i výdaje jiných ministerstev a úřadů. Tyto výdaje by ale musely splňovat vymezení stanovená v dokumentech NATO. Šulc na dotaz Jana Volného (ANO) popsal oprávněný obranný výdaj na příkladu výstavby mostu. Pokud by byl navržen s nosností 40 tun a armáda by si vyžádala nosnost 80 tun, zvýšené náklady by podle náměstka bylo možné zahrnout k výdajům na obranu. Předloha také předpokládá, že ostatní resorty budou své plány obranných výdajů tři roky dopředu oznamovat ministerstvu obrany, které je zahrne do obranného rozpočtu.

Návrh zákona změní pravidla pro financování velkých víceletých projektů se zásadním dopadem na obranyschopnost státu a náklady vyššími než 300 milionů korun. Bude o nich rozhodovat vláda. Ministerstvo obrany na ně bude mít každý rok souhrnnou částku, peníze bude moci na jednotlivé projekty používat jednodušším způsobem.

Předloha také mění rozpočtová pravidla. Stanoví mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty budou vést v České národní bance, jinde si je budou moci založit po souhlasu ministerstva financí.