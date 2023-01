Sníh působí problémy v dopravě. Nejhorší je situace ve Středočeském a Libereckém kraji

Silnice ve středních Čechách jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou chemicky ošetřené, na silnicích nižších tříd může být i po průjezdu sypačů rozbředlý sníh. Provoz na dálnici D10 u Mladé Boleslavi kvůli vrstvě nového sněhu kolem 6:00 zkomplikovaly kolony, potíže měly především nákladní vozy. Ve středních Čechách dnes v noci vyjela do terénu veškerá technika. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a Petra Holana z dispečinku krajských silničářů.

Někteří středočeští silničáři vyjeli odstraňovat sníh už před půlnocí, další se následně přidali podle toho, jak sněžení přes region postupovalo, tedy od Benešovska přes Kutnohorsko a na Mladoboleslavsko. "Dochází k dočišťování křižovatek," uvedl Holan. Podle něj radary ukazují, že se sněžení přesouvá mimo střední Čechy.

Řidiči by měli být opatrní především na Mladoboleslavsku, kde se ještě objevuje místy sněžení. Ve většině středočeských okresů ráno sněžení ustalo nebo padá déšť se sněhem. Teploty v regionu se nyní pohybují mezi minus jedním a plus jedním stupněm Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude přes den na většině území ČR sněžit. Napadnout může až kolem deseti centimetrů sněhu. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu krajů do 15:00. Možné jsou komplikace v dopravě, zásobování, v případě mokrého sněhu i škody na drátech elektrického vedení a výpadky v energetice.

V Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu sněžení neustává, silničáři radí zvýšenou opatrnost. Vrstva sněhu leží i na hlavních tazích, problémy jsou hlášeny na hlavní silnici 35 z Liberce na Prahu, kde se tvoří kolony kvůli uvízlým kamionům. Podle policie přibývá v kraji dopravních nehod, kolem 07:00 řešili policisté 15 událostí, většina se ale obešla bez zranění. Výstraha meteorologů dnes platí pro Liberecký kraj do 15:00.

Největší problémy jsou na hlavní silnici 35 od Turnova směrem na Hodkovice nad Mohelkou a dál směrem k Rádelskému mlýnu. Dopravu tam komplikuji kamiony, které uvízly na sněhu ve stoupáních a tvoří se tam kolony. Sníh leží na většině hlavních tahů, výrazně méně je ho ale v horách, například silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska tak zůstává i pro kamiony průjezdná. Pozor by si ale měli dát řidiči kamionů ve stoupáních.

Ve vyšších polohách horských oblastí Moravskoslezského kraje musí být řidiči opatrní. Na vozovkách tam může být ujetá vrstva sněhu, či zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Policie pro kamiony navíc opět uzavřela silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Vyplývá to z dat, která dnes ráno zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Opatrní musí být řidiči především na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Částečně i na Opavsku. Naopak v Ostravě, na Karvinsku a Novojičínsku jsou silnice sjízdné bez omezení. Jen v okolí Nového Jičína může podle silničářů místy vznikat námraza.

Téměř po měsíci je na silnicích v Pardubickém kraji opět sníh. Většinou je rozbředlý, v oblastech, kde se nepoužívá posypová sůl, tvoří slabou uježděnou vrstvu. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna nebo v Železných horách. Zbytky sněhu jsou ale i v níže položených oblastech například u Přelouče nebo v Pardubicích. Podle meteorologů se dá sněžení očekávat i během dneška.

Na sever Olomouckého kraje se v noci na dnešek vrátila zima, podle správců silnic napadlo v nejvyšších polohách Jesenicka až sedm centimetrů sněhu, sněžilo i na Šumpersku a ve vyšších polohách Olomoucka. Silničáři se opět vrátili do terénu se zimní údržbou, zjistila ČTK. Všechny silnice jsou sjízdné, je potřeba však počítat se zvýšenou opatrností, na silnicích leží rozbředající sníh nebo ujetá sněhová vrstva.

"Sněhové srážky přišly po 02:00, zasáhly celé území okresu. Momentálně v Jeseníku sněžení ustává, podle radaru na Javornicku stále sněží. Na Zlatohorsku napadlo podle kolegy až sedm centimetrů sněhu, ve vyšších polohách to bylo v průměru pět centimetrů, v nižších do dvou centimetrů," řekl dnes ČTK dispečer jesenických silničářů.

Silničáři tak nad ránem vyrazili do terénu s veškerou technikou. Na silnicích nyní leží většinou slabá vrstva rozbředající kaše, na vozovkách udržovaných inertně je ujetá slabá vrstva sněhu, která je na důležitých místech kryta posypem, uvedl dispečer. "Žádné komplikace v dopravě nejsou hlášeny. Předpověď už zmírnili, srážky by měly ustávat," doplnil dispečer.

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři přes noc odklízeli sníh všude po kraji, vyjelo 145 sypačů. Napadlo kolem tří centimetrů sněhu. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Miriam Matějková. V kraji budou dnes nejvyšší teploty od jednoho do čtyř stupňů Celsia, ojediněle bude sněžit.

"Jezdili jsme přibližně od půlnoci, jezdíme doteď. Venku jsme měli 145 sypačů a sedm traktorových radlic. Všechny silnice jsou uklizené a sjízdné," řekla dispečerka. Nejvíc práce měli silničáři na Prachaticku, Písecku, Strakonicku, dále u Tábora a na Jindřichohradecku.

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Od úterního večera napadlo několik centimetrů mokrého sněhu. Sněžit začalo na jihozápadě kraje už v úterý večer, postupně sněžilo v celém kraji. Silničáři měli přes 130 výjezdů. Vyplývá to z informací policie a dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Podle silničářů napadly asi tři centimetry sněhu, většinou vyjížděly do terénu sypače, na Žďársku sníh odstraňovalo několik radliček. Hasiči museli v noci zasahovat kvůli vyproštění dodávky sjeté do příkopu ve Velkém Meziříčí. Podle informací na webu policie havarovalo i auto na dálnici D1 u Měřína.

V Královéhradeckém kraji od noci sněží. Řidiči musejí být opatrní zejména na silnicích nižších tříd, na kterých zůstává vrstva čerstvého sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu byly dnes ráno i na dálnici D11 a na silnicích prvních tříd na Jičínsku a Hradecku, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno pohybovaly od plus jednoho do minus dvou stupňů Celsia, na horách až do minus čtyř stupňů.

U Sobotky na Jičínsku na silnici druhé třídy 281 na zasněžené silnici uvázlo osobní auto, uvedla policie. Stejnou silnici u Mladějova ráno zablokoval spadlý strom. Na silnici u Nového Města na Hradecku se ráno srazilo nákladní auto s osobním.