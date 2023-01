Sníh v Česku komplikuje dopravu. Na řadě míst kamiony stojí

V Libereckém kraji zůstává pro kamiony zavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a také dvě silnice na Liberecku. V Orlických horách je zavřená silnice z Šerlichu do Orlického Záhoří. Na horách dnes meteorologové čekají trvalejší sněžení se silným větrem, který by mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a závěje.

V Libereckém kraji leží vrstva rozbředlého sněhu i na hlavních tazích, stále tam místy sněží a vítr v nárazech přesahuje 60 kilometrů v hodině. Řidiči by měli být velmi opatrní a zpomalit, sněžení zhoršuje dohlednost, upozorňují silničáři. Silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod do Polska zůstane pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny zavřená nejméně do 10:00. Vzhledem k vývoji počasí není ale vyloučeno, že silničáři uzavírku prodlouží. Pro autobusy a osobní auta je silnice průjezdná. Pro těžká nákladní auta nad šest tun jsou uzavřené také dvě komunikace na Liberecku, a to silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice a také silnice třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, v nichž silničáři solit nemohou.

Na Vysočině padal v noci sníh zejména na na Žďársku, Třebíčsku a Jihlavsku. "Sněhové přeháňky byly celou noc, také nárazový vítr, tvoří se sněhové jazyky, venku bylo okolo 110 sypačů, je to sjízdné s maximálně zvýšenou opatrností," řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený. Nehoda dvou nákladních aut ve Stonařově na Jihlavsku zablokovala před 5:00 silnici I/38. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové bude kvůli nehodě silnice neprůjezdná zřejmě celé dopoledne. Auta jsou hodně poškozená, vysypal se z nich náklad. Při nehodě se zranili dva lidé. Policie eviduje také nehody v Humpolci, kde se srazila dodávka a osobní auta, a nehody v Havlíčkově Brodě. Osobní auto havarovalo také za Blatnicí na Třebíčsku.

V Královéhradeckém kraji zůstával ráno sníh zejména na silnicích nižších tříd. Kvůli hrozícím pádům stromů pokrytých silnou námrazou zatím zůstává v Orlických horách uzavřená silnice z Šerlichu do Orlického Záhoří, uvedli silničáři a policie. Na nesolených horských silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu, která je místy zledovatělá.

Silnice namrzají také ve vyšších polohách v jižních Čechách. "Sněží, jsou lokální přeháňky, hlavně na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku. Napadlo od dvou do čtyř centimetrů sněhu. Vlivem větru se ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky, máme v terénu 112 sypačů. Vítr zatím neláme větve. Ve vyšších polohách, jak je teplota níž, to má tendenci přimrzat," řekla ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sáčková.

V Olomouckém kraji byl ráno na silnicích rozbředlý sníh zejména v horských okresech Jeseník a Šumperk a také ve vyšších polohách Olomoucka a Prostějovska. Obtížně sjízdná je silnice I/35 z Mohelnice na Šumpersku do Moravské Třebové. Řidiči na sociálních sítích upozorňují na to, že nákladní vozidla po této silnici kvůli kluzkému povrchu ráno neprojedou, osobní vozidla jen s obtížemi. Problémy měly ráno kamiony také na zasněžené silnici ze Šternberka směrem na Moravský Beroun.

Ve Zlínském kraji je kvůli ledovce neprůjezdná silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimě neudržuje," uvedli silničáři. Na vozovkách na Vsetínsku zůstával dnes ráno na řadě míst sníh, lokálně hrozilo, že na nich vznikne námraza. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S opatrností jsou sjízdné i vozovky na Zlínsku a Uherskohradišťsku, které jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Na Kroměřížsku jsou mokré silnice zpravidla sjízdné bez omezení.

V Pardubickém kraji se sněhové jazyky tvoří v oblasti Poličky, Vysokého Máta a v Železných horách. Na silnici I/11 přes Suchý vrch v úseku Červená Voda - Jablonné nad Orlicí jsou povinné sněhové řetězy. Hasiči od rána zasahují u několika dopravních nehod. V České Třebové se střetl osobní automobil s nákladním autem převážejícím osobní vozy. V Dolní Čermné na Orlickoústecku skončilo osobní auto mimo silnici a hrozilo, že spadne do potoka. V Rohovládově Bělé na Pardubicku sjel autobus do příkopu, čtyři cestující a řidič vyvázli bez zranění.

Ve středních Čechách byla ráno ledovka na Kladensku a v části Kutnohorska, v obcí Jílové u Prahy evidují policisté uvízlý autobus.