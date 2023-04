Společnost pediatrů nesouhlasí s navrhovanými změnami vzdělávání lékařů

Podle zástupců pediatrické společnosti chybí dětští lékaři nejen v ordinacích, ale také u lůžek v nemocnicích. "Systém pediatrické péče je nezbytné posílit navýšením počtu nových lékařů, ale nesmí k tomu docházet na základě nesystémových nebo častých změn," píše se v prohlášení společnosti.

Vzdělávání dětských lékařů se měnilo od přelomu tisíciletí dvakrát. Před rokem 2004 existovala jedna atestace, tedy všichni dětští lékaři měli studium po lékařské fakultě společné, mezi lety 2004 a 2017 bylo oddělené pro nemocniční dětské lékaře a pro praktické lékaře pro děti a dorost a posledních šest let je zase sloučené.

Odborná pediatrická společnost a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se liší v tom, kde vidí příčiny současného nedostatku dětských praktiků. Průměrný věk současných pediatrů je téměř 60 let a mnoho z nich dlouho pracuje i v důchodovém věku. Od roku 2004 ubylo ordinací dětských praktiků o více než 13 procent, dětí ale od té doby přibylo o několik tisíc.

"V průběhu let 2008 až 2019 atestovalo v oboru PLDD pouze necelých 30 lékařů ročně, přičemž tehdejší potřeba byla 50 a současná potřeba je až 80 lékařů za rok," uvedla v prohlášení společnosti. V praxi to podle ní znamenalo, že nemocniční pediatr si nemohl otevřít soukromou ambulanci, dokud nesplnil další podmínky. "Nyní atestuje poprvé od devadesátých let přes 100 pediatrů ročně, z nichž minimálně dvě třetiny by měly jít do primární péče," doplnila společnost.

Specializační vzdělávání v pediatrickém kmeni trvá 4,5 roku. První lékaři tak v systému nastaveném v roce 2017 složili zkoušky podle ČPS až v nedávné době. V roce 2022 byl podle ní navíc vzdělávací program aktualizovaný. "Další změna, jejíž zahájení by přišlo téměř přesně po jednom roce, se tak nejeví jako systémová, ale jako destabilizační. Neustálé změny vzdělávání vyvolávají v systému zmatek," uvedla společnost. Vzniklá nejistota podle ní mladé lékaře odrazuje od studia pediatrie.

Podle vyjádření předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ireny Hüllerové z předminulého týdne je ale právě jedna atestace důvodem, proč nepřichází dost nových lékařů do ordinací. Někteří neseženou místo na dětském oddělení, tak se jdou věnovat jinému oboru, míní. Ministerstvo zdravotnictví letos finančně podpořilo vytvoření 80 míst pro vzdělávání v ordinacích dětských lékařů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tehdy uvedl, že data potvrzují, že více lékařů zůstává v nemocnicích.

"Z dat, která máme k dispozici, předběžně vyplývá, že došlo ke snížení zájmu o obor praktický lékař pro děti a dorost a zvýšení počtu těch, kteří zůstávají v nemocnicích," řekl ministr. Už dříve uvedl, že do léta chce představit svou vizi změn v pediatrii, do konce roku pak chce připravit i změnu legislativy. Sdružení podle Hüllerové navrhuje tříleté vzdělávání vedoucí k atestaci v oboru dětského praktického lékařství. S tím ale ČPS nesouhlasí, vzdělávání v délce 4,5 roku považuje za adekvátní.

"Osamostatnění oboru PLDD by také znamenalo, že budoucí praktický lékař pro děti a dorost nebude mít prakticky žádné zkušenosti z lůžkové pediatrie (...) . Taková zkušenost a nabyté znalosti jsou pro následnou praxi nedocenitelné a naprosto klíčové. Zároveň platí, že většina školitelských kapacit v pediatrii je právě na lůžkových odděleních," dodala ČPS.