Čeští hasiči bodují. Na mistrovství světa juniorů už mají pět medailí

Při dnešní disciplíně, kterým byl běh na 100 metrů, stojí sportovcům v cestě do cíle bariéra, za kterou sbírají dvě hadice, překonávají osm metrů dlouhou kladinu, za níž hadice napojují do sebe, na proudnici a také do rozdělovače postaveného na dráze.

Mladí sportovci z Česka v disciplíně vyhráli jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Družstvu dorostenců se podařilo v týmovém pořadí obsadit třetí místo před výběry Ruska a vítězného Běloruska. V průběžném pořadí celkového hodnocení si dělí vedení Rusko a Bělorusko před třetí Českou republikou.

Dorostenky si v součtu jednotlivých výkonů na stovkách podělily vítězství s Ruskami. V celkovém hodnocení jsou zatím druhé za Ruskem a před Běloruskem.

Mistrovství pokračuje v pátek štafetami 4x100 metrů s překážkami.